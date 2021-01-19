رئيس تعليم النواب يقترح استدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم على البرامج

قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان نموذجا للتعاون وشارك في جميع الجلسات التي تناقش مشروعات قوانين





وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:" انتهينا من 21 قانون خلال الفترة الماضية و30 اتفاقية و202 طلب احاطة وكانت الوزارة متعاونة وترد بحلول علي كافة المشكلات".





واضاف النائب خلال الجلسة العامة ان الوزارة لم تعتمد بعض الشهادات من بعض الدول الأجنبية لأننا راينا من يحصل علي دبلوم تجارة يحصل من بعض الجامعات الخارجية علي كلية طب ولذلك كان لابد من وقفة حاسمة .





وأشار النائب أنه يقترح بالتنسيق مع الوزير استدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم على البرنامج الذي قدمه كل منهم لتولي رئاسة الجامعة وماذا عمل منه ونفذ منه مضيفا أن كل رئيس جامعة قدم خطة عمل لتولي رئاسة الجامعة تصلح لإصلاح التعليم ولكن لم يتم تنفيذ منها شيء