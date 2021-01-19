ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

علوم عين شمس تكشف عن موعد إعلان جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:26 م
علوم عين شمس
علوم عين شمس
Advertisements
باسنتي ناجي
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية رفعت جميع المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية استعدادا لبدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بعد الإنتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي وفقًا لقرار مجلس الوزراء حفاظًا علي الطلاب من إنتشار عدوى كورونا بينهم.


وأوضح د. محمد رجاء في تصريحات لـ موقع صدى البلد ، أنه الى الآن لم يتم تحديد جداول الإختبارات حيث أن الإختبارات تبداء يوم 20 فبراير مباشرة ولكن سيتم تحديدها عقب هذا اليوم ، إنتظارا لأى قرارات جديدة من قبل المجلس الاعلي للجامعات.

وأكد عميد الكلية أن الإختبارات بالكلية تعتمد علي شكلين البابل شيت والأخر مقالي وذلك حسب طبيعة المواد التي يدرسها الطلاب ، لافتًا الى تطبيق العزل الصحي لورق الإختبارات لضمان سلامة المصححين

يذكر أن الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، قال في تصريحات سابقة إن الكلية انتهت من رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية وذلك لمساعدة الطلاب في مراجعة المقررات الدراسية قبل البدء في الامتحانات، لافتًا إلى أن الكلية قد انتهت من أداء الاختبارات العملية قبل قرار تأجيل مجلس الوزراء.

وأوضح "رجاء" خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية تنفرد بغرفة عزل صحى جيدة التهوية تحتوى علي سرير وذلك في حالة ظهور أى أعراض على الطلاب أثناء أداء الاختبارات، لافتًا الى الوحدة الطبية تتعامل مع الطلاب في حالة أى شكوى والتواصل الفوري مع المستشفيات المتخصصة بالجامعة لاتخاذ الإجراءات اللأزمة.

وأشار عميد الكلية إلى الاكتفاء الذاتي للكلية من المطهرات والكمامات الطبية التي يتم استخدامها ، مؤكدًا على أهمية التعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية وغرف الكنترول واتخاذ كافة التدابير الوقائية مع الحفاظ على التباعد الإجتماعي. 

واستطرد، أنه في حالة ثبوت إيجابية الطالب بعدوى كورونا يقدم ما يفيد للجنة الطبية الخاصة بالكلية ويؤجل الامتحان للطالب حتى يتم شفاؤه ، مشددًا على عدم حضور الطالب الى الحرم الجامعي في حالة الشعور بأى عرض.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علوم عين شمس: نطبق العزل على ورق الاختبارات لضمان سلامة المصححين

جامعة عين شمس تنتهي من امتحانات الميدتيرم.. تبدأ التجهيز لـ الاختبارات العملية في الكليات.. ودفع المصروفات الدراسية بطرق حديثة

علوم عين شمس تعلن موعد الاختبارات العملية

بسبب كورونا.. جامعة عين شمس: غرف عزل صحى بالكليات.. توفير عربات إسعاف.. تحويل للمستشفيات الخاصة بالطلاب فى حالة العدوى.. قبول الأعذار الطبية لإعادة الاختبارات

اكتفاء ذاتي من المطهرات.. عميد علوم عين شمس: عدم حضور الطالب للامتحان في حالة ظهور أى عرض للكورونا

بعد كورونا.. علوم عين شمس تكشف عن موعد انعقاد اختبارات الدراسات العليا

ترشيحاتنا

الرقابة الإدارية تلقى القبض على مدير وصاحب مكتب محاسبة شهير .. تفاصيل

آخر تطورات قضية طلاق كيم كاردشيان وكاني ويست

حكم اختصار الصلاة والسلام على النبي ﷺ في شكل «ص».. علي جمعة يوضح

20 دعاء للرزق بسرعة البرق .. ابدأ به يومك لتودع الفقر

أخبار التوك شو.. واقعة سيدات نادي الجزيرة تثير انفعال أحمد موسى.. بشرى لـ المتصالحين في مخالفات البناء.. وسر الهجوم على وزير التموين في جلسة البرلمان

أبحرت من دولة لأخرى.. العثور على رسالة كُتبت منذ 16 عامًا في زجاجة مجمدة |شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

رولز رويس تطور ROLLS ROYCE SILENT SHADOW أول سيارة كهربائية بمواصفات لا مثيل لها.. صور

رتبت لجنازته من سريرها بالمستشفى.. مريضة كورونا تفارق الحياة بعد زوجها بأيام