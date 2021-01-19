علوم عين شمس تكشف عن موعد إعلان جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية رفعت جميع المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية استعدادا لبدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بعد الإنتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي وفقًا لقرار مجلس الوزراء حفاظًا علي الطلاب من إنتشار عدوى كورونا بينهم.

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وأوضح د. محمد رجاء في تصريحات لـ موقع صدى البلد ، أنه الى الآن لم يتم تحديد جداول الإختبارات حيث أن الإختبارات تبداء يوم 20 فبراير مباشرة ولكن سيتم تحديدها عقب هذا اليوم ، إنتظارا لأى قرارات جديدة من قبل المجلس الاعلي للجامعات.

وأكد عميد الكلية أن الإختبارات بالكلية تعتمد علي شكلين البابل شيت والأخر مقالي وذلك حسب طبيعة المواد التي يدرسها الطلاب ، لافتًا الى تطبيق العزل الصحي لورق الإختبارات لضمان سلامة المصححين



يذكر أن الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، قال في تصريحات سابقة إن الكلية انتهت من رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية وذلك لمساعدة الطلاب في مراجعة المقررات الدراسية قبل البدء في الامتحانات، لافتًا إلى أن الكلية قد انتهت من أداء الاختبارات العملية قبل قرار تأجيل مجلس الوزراء.





وأوضح "رجاء" خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية تنفرد بغرفة عزل صحى جيدة التهوية تحتوى علي سرير وذلك في حالة ظهور أى أعراض على الطلاب أثناء أداء الاختبارات، لافتًا الى الوحدة الطبية تتعامل مع الطلاب في حالة أى شكوى والتواصل الفوري مع المستشفيات المتخصصة بالجامعة لاتخاذ الإجراءات اللأزمة.



