ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول يحقق لمصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:01 ص
البترول
البترول
Advertisements
القسم السياسي
أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية وأننا لن نستورد أى منتجات بترولية مصنعه وستكون مصر قادرة على  توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها، وذلك بحلول عام 2023، قائلا: "حاجة كويسة جدا أننا نفكر ونشتغل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول ومشتقاته ودا هيحقق طفرة اقتصادية كبيرة". 

وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت مصر العديد من الاكتشافات البترولية التي دعمت خطة الدولة نحو الارتقاء بالمنظومة ككل، علاوة على توقيع الحكومة 26 اتفاقية أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول، مشيرا إلى أن الدولة تسير في مسارها الطبيعي نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، لم تؤثر على الخطة التي وضعتها الدولة بل مضت في طريقها لتنفيذها في مختلف المجالات، قائلا:"احنا بنستورد البترول ومشتقاته من الخارج ودا بيكلف الدولة مبالغ كبيرة لكن لما تبدأ تدور على تحقيق الاكتفاء الذاتي هنوفر مبالغ كبيرة ونحقق نجاحات كثيرة من الناحية الاقتصادية". 

وتابع:" الأسعار كمان هتبدأ تنخفض مرة أخرى لأن تكاليف البترول هتقل وإنتاجك كله هيكون محلي ومش هنحتاج للمنتجات اللي بيتم استيرادها"، لافتا إلى أن المواطن سيشعر بتحسن كبير خلال الفترة المقبلة. 

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قال إنه فى ضوء الأثر الكلي  لبرنامج تنمية الثروة البترولية تم إنتاج 633 مليون طن  من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز .

وأضاف "مدبولى"، فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أنه تم تصدير نحو 211 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالى 6% من المستهدف ، فضلًا عن توقيع 26 اتفاقية أنشطة البحث والاستكشاف.

وأكد أنه تم توصيل الغاز الطبيعي، بنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة منذ بدء العمل فى مخطط الحكومة الحالي ، والأهم أنه بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية ولن نستورد أى منتجات بترولية مصنعة وستكون مصر قادرة على  توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها .
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

بعد إيقاف محمد الشناوي.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

تامر أمين يحسم الجدل حول انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. تفاصيل

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

كارثة .. رئيس مدينة العياط يفتتح ملعبا خاصا وسط غياب للإجراءات الاحترازية .. شاهد

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

سجَّان السادات.. كيف تعامل الفنان صلاح ذو الفقار مع الزعيم الراحل خلال اعتقاله.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جيلي تكشف عن تصميم أكبر سيارة كروس أوفر

لأول مرة.. ظهور أودي RS E-Tron GT الكهربائية أثناء شحنها

طريقة عمل بسبوسة بجوز الهند.. خطوة بخطوة