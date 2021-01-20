برلماني: تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول يحقق لمصر التنمية المستدامة في هذا القطاع

قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول يحقق لمصر التنمية المستدامة في هذا القطاع وفقا لخطة 2030، مشيدًا بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية وأننا لن نستورد أى منتجات بترولية مصنعة وستكون مصر قادرة على توفير كامل الاكتفاء الذاتي لها، وذلك بحلول عام 2023.





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر خلال الآونة الأخيرة استطاعت أن تحقق نجاحات غير مسبوقة في مختلفة المجالات والتي من شأنها عمدت على رفع تصنيف مصر عالميًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بكامل طاقته مع الحكومة لتحقيق طفرة في كافة المجالات.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن البترول يعتبر ركيزة أساسية وعمود فقري لعدد لا حصر له من المجالات بأي دولة، لافتا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي منه يعود على مصر بفوائد اقتصادية عديدة.





يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قال إنه فى ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية تم إنتاج 633 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز .



