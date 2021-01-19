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تعليم

آداب عين شمس: إعلان جداول اختبارات نهاية الفصل الأول على صفحة الكلية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:32 م
اداب عين شمس
اداب عين شمس
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باسنتي ناجي
قالت الدكتورة " حنان كامل " وكيل شئؤن آداب عين شمس ، أن الكلية تستكمل إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب الأنتهاء من أجازه منتصف العام الدراسي وفقًا لقرار مجلس الوزراء وذلك للحفاظ علي الطلاب من إنتشار عدوى فيروس كورنا المستجد  بينهم



واوضحت " كامل " خلال تصريحاتها لموقع " صدى البلد " أن الكلية لم تحدد الجداول النهائية للإختبارات لافتهً الى أن عقب الانتهاء منها يتم عرضها عبر الصفحات الخاصة بالكلية علي موقع التواصل الجتماعي فيس بوك حتي يبدأ الطلاب أستعداتهم 

وأكدت كامل علي رفع المقررات الدراسية على المنصات الإلكترونية بكافة الأشكال التي يحتاجها الطلاب من خلال الإيميل الجامعي لكل طالب ، لافتهً الى أن الكلية تعتمد إختبارات البابل شيت تسهيلًا علي الطلاب أداء الإختبارات

 وقالت الدكتورة حنان كامل  وكيل شؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة لها  ، أن الكلية تعتمد علي اختبارات " البابل شيت " تسهيلًا على الطلاب فى أداء تلك العملية في ظل الظروف التي نمر بها من إنتشار جائحة كورونا ، مؤكده ً على الإعتماد علي التصحيح الإلكتروني حفاظًا علي سلامة المصححين

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وأوضحت " كامل " خلال تصريحات لموقع "صدى البلد " أن الكلية أتاحت خروج الطلاب من لجنة الأختبار بعد 45 دقيقة منعًا لتكدس الطلاب داخل قاعات الاختبارات ، مؤكدهً علي الحفاظ علي التدابير الوقائية أثناء الإختبارات بعد الإنتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي  


وأشارت وكيل شئؤن كلية الآداب الي استكمال الاختبارات دون أى زيادة بالمقررات الدراسية ، مشددة على عدم حضور الطلاب في حالة الشعور باى أعراض من عدوى فيروس كورونا

    
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