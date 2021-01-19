لتوفير 17 ألف فرصة عمل.. محافظ كفر الشيخ: مولنا مشروعات الشباب بـ 864 مليون جنيه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الثلاثاء، إنه تم تمويل مشروعات الشباب بـ864 مليون جنيه لتوفير17220 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل7463مشروعًا بقيمة 864 مليون و638 ألفًا و41 جنيهًا بـ17 ألفا و 220 فرصة عمل، تحت إشراف جمال ناصف، مدير إدارة مشروعك.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الإسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقّتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.