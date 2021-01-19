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محافظات

كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة أون لاين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:48 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديريه الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتوجه الأجهزة التنفيذية بكامل طاقتها لمواجهة جائحة كورونا .

 

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل  وزاره الشباب والرياضة  أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بتنظيم ندوه بعنوان ( كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( أون لاين ) يتم عرضها إلىوم الثلاثاء الموافق 19 يناير في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا عن طريق البث المباشر على صفحه مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

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أوضح وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الصحة بالشرقية بإلقاء الندوة وذلك لتوعية العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية والشباب بكيفية إتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتقديم بعض النصائح الهامة للحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

 

ولمشاهدة الندوة كاملة اضغط على الرابط التإلى..

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_heade

 

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمحافظة الشرقية، قامت بتقديم الخدمة الطبية، ومتابعة ٣١٠ حالات بمحافظة الشرقية حتي الآن، منذ انطلاق فاعليات المبادرة الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية.

 

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تستهدف متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي، وذلك من خلال ٩٠ فريق طبي، منهم ٣٦ فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضًا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٥٤ فريق ثابت، تم توزيع ٤٥ هاتف خاص بالمبادرة الرئاسية، مشيرًا إلي أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

 

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