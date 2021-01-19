مبيعات المصريين تتسبب فى استمرار تراجع البورصة في منتصف التعاملات

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها الحديد والصلب المصرية، ومالت تعاملات المصريين للبيع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11440 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2301 نقطة.





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كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13911 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 4436 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 3249 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 1063 نقطة.