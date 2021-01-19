التعليم العالي: قدمنا العديد من الأنشطة لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بالجامعات

تسعى وزارة التعليم العالي بشكل دائم، إلى تقديم كافة المبادرات الداعة للطلاب والتي تشجعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الجامعات.

وقال طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن الوزار سعت إلى تقديم كافة المبادرات للطلاب لتشجبعهم على ممارسة الرياضة ، وكان على رأس هذه المبادرات ، مشروع الدرجات تحت اشراف رئاسة الجمهورية، والذي بدأت المرحلة الثالثة له بعد إعلانها من قبل وزير الشباب والرياضة.

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وأضاف "عبد اللطيف" أن مثل هذه المباردارت، تعمل الوزارة على الترويج لها والإعلان عنها، فتلك المبادرات والأهتمام بها أصبح ظاهرا من خلال الاهتمام الواسع من جميع الجامعات بالإنشاءات الرياضية داخل الجامعات مثل الجيم في الأماكن المفتوحة بجامعات عين شمس وكفر الشيخ وغيرها من الجامعات.

وأوضح طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، وجهنا العديد من إلرسائل للطلاب من أجل ممارسة الرياضة لتقوية المناعة في مواجهة فيروس كورونا وذلك من خلال العديد من المبادرات مثل مبادرة اللياقة البدنية وهي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة.

وأضاف عبد اللطيف في تصريح خاص لموقع صدى البلد بالاضافة الى مشروع الدرجات تحت اشراف الرئاسة ، بالاضافة للجنة القومية للرياضة والتي تشارك بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن تلك المبادرات نقوم بالترويج لها والإعلان عنها.

وقال طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم توقف الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي، حيث استطاعت أن تغطي كافة الأنشطة الطلابي على مدار الفتيرة الماضية، مشيرا إلى أنه حصاد الفصل الدراسي الاول حافل حيث أقيمت بطولة الجمهورة في الألعاب المختلفة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري بينما تم الانتهاء من مسابقة السباحة بجامعة الاسكندرية والتي استضافت البطولة لمدة 3 أيام.