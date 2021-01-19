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حوادث

ضبط عنصر إجرامى خطر بالإسكندرية بحوزته أسلحة نارية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:12 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.


تمكن قطاع الأمن العام من تحديد محل هروب واختباء أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، وسبق اتهامه فى 15 قضية "قتل عمد – شروع فى قتل – خطف – سلاح نارى – ضرب ومحكوم عليه بالسجن 25 سنة "فى قضيتى شروع فى قتل- استعمال قوة"، بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية.


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطه وبحوزته "بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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