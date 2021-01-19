طلاب عن مبادرات التعليم العالي للأنشطة الرياضية: وفرت علينا فلوس الجيم

يهتم طلاب الجامعات بشكل دائم بالمشاركة في كافة المبادرات الداعمة للطلاب من قبل وزارة التعليم العالي، والتي تشجعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الجامعات.





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من جانبه قال محمد على ، طالب بكلية الآداب، إن اهتمام الجامعات بالأنشطة الرياضية شجعه على السعي للمشاركة في الأنشطة الرياضية، مشيرا إلى أنه اصبح مؤهلا لممارسة عدد من الرياضات بمنتهى السلاسة بفضل مبادرات الجامعة للأنشطة الرياضية.

وأوضح محمد مجدي، طالب بكلية العلوم، أن توفير أجهزة رياضية بالساحات الخضراء بالجامعات سهل عليه ممارسة الرياضة مجانًا بدلا من دفع الكثير من الأموال في صالات رياضية "جيم".

وأشارت ميرنا محمود، طالبة بكلية الحقوق إلى أن الأنشطة الرياضية هي احد أهم الأنشطة بالجامعة، والتي تسعى دومًا إلى ممارستها، موضحة أن الجامعة تقدم العديد من الأنشطة للطلاب.

وكانت قد أصدرت وزارة التعليم العالي في نهاية الفصل الدراسي الأول، قرار بوقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب إلى أن الجامعات قامت باتباع تعليمات وقرارات الوزارة واقتصرت على الأنشطة الأون لاين.