تعيينات جديدة بجامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتور تامر عبد المنعم علي ابراهيم راضي رئيسًا لمجلس قسم الاقتصاد بكليه التجاره اعتبارا من 7/11/2020 ولمده عام.





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وتعيين الدكتور رضوان حمودة ندا شافعي وكيلا لكليه التربيه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه اعتبارا من 30/ 12 /2020 وحتى 15/ 4 /2022 تاريخ بلوغه السن القانونية.





كما أصدر قرارًا بتجديد تعيين الدكتوره هويدا عبد الفتاح صابر شديد رئيسًا لمجلس قسم الحاسبات العلميه بكليه الحاسبات والمعلومات اعتبارا من 22/ 9/ 2020 و لمده عام. ، و تجديد تعيين الاستاذه الدكتوره ايمان محمد شعبان حسن رئيسا لمجلس قسم نظم الحاسبات والمعلومات بكليه الحاسبات والمعلومات اعتبارا من 13/ 10/ 2020 ولمدة عام.





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