ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعيينات جديدة بجامعة عين شمس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:07 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
Advertisements
باسنتي ناجي
أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتور تامر عبد المنعم علي ابراهيم راضي رئيسًا لمجلس قسم الاقتصاد بكليه التجاره اعتبارا من 7/11/2020 ولمده عام.

اقرأ أيضا : 
وتعيين الدكتور حازم محمود راشد قاسم وكيلا لكلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 30 /12/ 20 20 وحتى 10 /9 /2023 استكمالا لمدته.

وتعيين الدكتور رضوان حمودة ندا شافعي وكيلا لكليه التربيه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه اعتبارا من 30/ 12 /2020 وحتى 15/ 4 /2022 تاريخ بلوغه السن القانونية.

كما أصدر قرارًا بتجديد تعيين الدكتوره هويدا عبد الفتاح صابر شديد رئيسًا لمجلس قسم الحاسبات العلميه بكليه الحاسبات والمعلومات اعتبارا من 22/ 9/ 2020 و لمده عام. ، و تجديد تعيين الاستاذه الدكتوره ايمان محمد شعبان حسن رئيسا لمجلس قسم نظم الحاسبات والمعلومات  بكليه الحاسبات والمعلومات اعتبارا من 13/ 10/ 2020 ولمدة عام.

وتجديد تعيين الدكتورة أمل مبروك عبد الحليم على رئيسا لمجلس قسم الفلسفه بكليه الاداب اعتبارا من 20/ 10/ 2020 و لمده عام.

كما أصدر قرارا بقيام الدكتور ابراهيم عيد نائل عوض بعمل رئيس مجلس قسم القانون الجنائي بكليه الحقوق اعتبارا من 13/ 10 /2020 ولمدة عام،وقيام الدكتور طه عوض غازي محمد عبد الرحيم بعمل رئيس مجلس قسم فلسفه القانون وتاريخه بكليه الحقوق اعتبارا من 12/ 10 /2020 ولمدة عام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. تعيينات جديدة في جامعة بنها

جامعة بنها تشارك في مسابقة التراث وطريق الحرير .. صور

قرارات جديدة لعدد من كليات جامعة عين شمس

تعيينات جديدة بجامعة عين شمس

اليوم.. ألسن عين شمس تنظم ندوة حول سوق العمل في مجال الترجمة

التجديد لرؤساء أقسام في كليلة حاسبات عين شمس

ترشيحاتنا

مهنهم ستختفي.. نائب يطالب وزير التعليم العالي بوقف تخريج دفعات جديدة من كليات التجارة والحقوق

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

نسرين طافش لمتابعيها: لن تعرف معنى أن تحب الآخر ما لم تحب نفسك أولًا

"الحيطان ليها ودان".. اعرف أصل الأمثال الشعبية

ملك المغرب لا يمكنه الذهاب إلى إسرائيل .. اقرأ السبب

خبر غير سار للأهلاوية.. وليد سليمان يغيب عن كأس العالم للأندية

Advertisements

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

لحظة مؤثرة.. شاهد عريس ينفجر في البكاء ليلة زفافه في السعودية.. صور

وفاة صهر عضو مجلس إدارة الأهلي متأثرا بفيروس كورونا

ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد

مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور