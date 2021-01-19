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تعليم

بالأسماء.. تعيينات وترقيات جديدة بكلية البنات جامعة عين شمس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:04 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين  الدكتوره جيهان فاروق فؤاد محمد رئيسًا لمجلس قسم اللغه الانجليزيه بكليه البنات اعتبارا من 30/ 12/ 2020 ولمده عام.



و تجديد تعيين الدكتوره سها عبد المنعم منصور شبايك رئيسا لمجلس قسم الفلسفه بكليه البنات اعتبارا من 1 /8 / 2020 و لمده عام.

كما اصدر قرارا بقيام الدكتوره فيروز محمود محمد حسن الاستاذ المساعد المتفرغ بكليه البنات بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا اعتبارا من 21 /11 /2020 و لمده عام.

و قيام الدكتوره ايمان حافظ ابراهيم الزير الاستاذ المساعد بكليه البنات بأعمال رئيس مجلس قسم الرياضيات اعتبارا من 30 /12/ 2020 و لمده عام .

 و قيام الدكتوره زينب حسن حامد علي السلامي الاستاذ المساعد بكليه البنات بأعمال رئيس مجلس قسم تكنولوجيا التعليم اعتبارا من 2/ 9 / 20 20 و لمده عام.
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