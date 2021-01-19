بالأسماء.. تعيينات وترقيات جديدة بكلية البنات جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتوره جيهان فاروق فؤاد محمد رئيسًا لمجلس قسم اللغه الانجليزيه بكليه البنات اعتبارا من 30/ 12/ 2020 ولمده عام.





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و تجديد تعيين الدكتوره سها عبد المنعم منصور شبايك رئيسا لمجلس قسم الفلسفه بكليه البنات اعتبارا من 1 /8 / 2020 و لمده عام.





كما اصدر قرارا بقيام الدكتوره فيروز محمود محمد حسن الاستاذ المساعد المتفرغ بكليه البنات بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا اعتبارا من 21 /11 /2020 و لمده عام.





و قيام الدكتوره ايمان حافظ ابراهيم الزير الاستاذ المساعد بكليه البنات بأعمال رئيس مجلس قسم الرياضيات اعتبارا من 30 /12/ 2020 و لمده عام .





و قيام الدكتوره زينب حسن حامد علي السلامي الاستاذ المساعد بكليه البنات بأعمال رئيس مجلس قسم تكنولوجيا التعليم اعتبارا من 2/ 9 / 20 20 و لمده عام.