رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة : طرح مسابقات أونلاين على الصفحة الرسمية





وقال مؤمن أشرف فى خلال تصريح لـ صدى البلد ، أنه جاري تجهير المسابقات الاونلاين للجان (الثقافي - الفني - العلمي) التي أطلقها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في السنة الدراسية الماضية مرة اخرى وسوف تطرح خلال الصفحة الرسمية لأتحاد جامعة القاهرة على الموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .





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وأشار إلى أنهم يقومون بحملات توعية اخرى لمعرفة الطلاب بالمشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بالاضافة إلى مشروع منتجع الجلالة .



وأضاف " مؤمن " ، أنهم قاموا بعمل حملات توعية على الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب جامعة القاهرة ، على موقع التوصل الاجتماعى " فيسبوك " ، كما يتم التواصل مع كلية طب بشري لإتاحة دكتور متخصص ليقدم نصائح للطلاب لاجتياز جائحة كورونا وأهم النصائح للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

كشف مؤمن اشرف رئيس اتحاد جامعة القاهرة ، عن الأنشطة التى تقدمها الجامعة اونلاين خلال الفترة القادمة .