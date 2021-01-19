ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة : طرح مسابقات أونلاين على الصفحة الرسمية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:08 م
رئيس اتحاد جامعة
رئيس اتحاد جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
كشف مؤمن اشرف رئيس اتحاد جامعة القاهرة ، عن الأنشطة التى تقدمها الجامعة اونلاين خلال الفترة القادمة . 

وقال مؤمن أشرف فى خلال تصريح لـ صدى البلد ، أنه جاري تجهير المسابقات الاونلاين  للجان (الثقافي - الفني - العلمي) التي أطلقها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة  في السنة الدراسية الماضية مرة اخرى وسوف تطرح خلال الصفحة الرسمية لأتحاد جامعة القاهرة على الموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك . 


وأضاف " مؤمن " ، أنهم قاموا بعمل حملات توعية على الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب جامعة القاهرة ، على موقع التوصل الاجتماعى " فيسبوك "  ، كما يتم التواصل مع كلية طب بشري لإتاحة دكتور متخصص ليقدم نصائح للطلاب لاجتياز جائحة كورونا وأهم النصائح للحفاظ على صحتهم وسلامتهم . 

وأشار إلى أنهم يقومون بحملات توعية اخرى لمعرفة الطلاب بالمشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بالاضافة إلى  مشروع منتجع الجلالة . 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات اتحاد طلبة جامعة القاهرة |صورة

بالأسماء..نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب بكليات جامعة جنوب الوادى

فوز الطالب مؤمن أشرف بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تسدل الستار على الانتخابات الطلابية.. مؤمن أشرف رئيسًا للاتحاد وخلود خالد نائبًا و7 أمناء للجان العليا.. والخشت يوجه بتنفيذ أنشطة طلابية متعددة ومسابقات أونلاين

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة الجديد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل خطته فى المرحلة القادمة

أخبار التعليم.. أسماء المرشحين لرئاسة اتحاد جامعة القاهرة.. إجراءات طارئة للأعلى للمستشفيات الجامعية.. ورئيس اتحاد جامعة حلوان يعلن خريطة الأنشطة

ترشيحاتنا

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021

شوبير يوجه نصيحة لـ الإسماعيلي ويكشف حقيقة تولي إيهاب جلال قيادة الفريق

في اليوم الأول لرئاسته.. بايدن يخطط للإعلان عن قانون جديد للحصول على الجنسية الأمريكية

وزير التعليم العالي يرد على قبول خريجي دبلوم تجارة بـ كليات الطب

قطر تعرض الوساطة لعقد مباحثات بين دول الخليج وإيران

قلق بالأهلي من إمكانية غياب وليد سليمان عن مونديال العالم للأندية

Advertisements

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

لحظة مؤثرة.. شاهد عريس ينفجر في البكاء ليلة زفافه في السعودية.. صور

وفاة صهر عضو مجلس إدارة الأهلي متأثرا بفيروس كورونا

ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد

مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور