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محافظات

محافظ كفر الشيخ: افتتاح مبنى الدرجات الاقتصادية بالمستشفى العام في يونيو.. صور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:04 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية الجارية بمبنى الدرجات بمستشفى كفر الشيخ العام، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وقال محافظ كفر الشيخ ، إن المبنى الجديد الجاري إنشاؤه سيتم افتتاحه في يونيو المقبل، ويضم إدارة المستشفى بالطابق الأول ، و4 طوابق كل طابق به 10 غرف ، بالإضافة إلى استراحة لأهالي المرضى ، وغرفة الخدمات التمريضية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم توفير 50 سريرًا للمرضى ، وفي كل غرفة من الغرف بها دورة مياه منفصلة ، مشيرًا إلى أن المبنى يمثل أهمية كبيرة للمواطنين، نظرًا لما يقدمه من  خدمات لتخفيف وتقليل حجم المعاناة عن كاهلهم في الحصول على الخدمة الطبية المتميزة.

من جانبه، وجه محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة بقية طوابق المستشفى العام ليكون لائقًا بأهالي محافظة كفر الشيخ ، على أن يتم تطوير كل طابق على حدة والبدء بالطوابق العليا، حتى لا تتوقف الخدمة الطبية بالمستشفى، ويتم نقل المرضى  في الطوابق التي يتم الانتهاء من تطويرها.

محافظ كفر الشيخ: افتتاح مبنى الدرجات الاقتصادية بالمستشفى العام في يونيو.. صور
محافظ كفر الشيخ: افتتاح مبنى الدرجات الاقتصادية بالمستشفى العام في يونيو.. صور
محافظ كفر الشيخ: افتتاح مبنى الدرجات الاقتصادية بالمستشفى العام في يونيو.. صور
محافظ كفر الشيخ: افتتاح مبنى الدرجات الاقتصادية بالمستشفى العام في يونيو.. صور
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