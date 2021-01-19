بتكلفة 325 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مشروع محطة مياه الشرب بأبو كبير

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء مشروع محطة مياه الشرب بأبو كبير والمقرر أن تعمل بطاقة إنتاجية 34 ألف م3/ يوم ، بتكلفة مبدئية 325 مليون جنيه ، تمهيدًا لإفتتاحها رسميًا ودخولها الخدمة الفعلية منتصف الشهر المقبل بعد الإنتهاء من تجارب التشغيل بالمحطة، للمساهمة في توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن من أهالي المدينة والقرى التابعة لها.





وتجول المحافظ داخل المحطة وتفقد غرف المرشحات والمروقات ، واستمع من المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى شرح تفصيلي عن معدلات الأداء ونسب تنفيذ المشروع.





وأشار المهندس سامح قابيل، إلى أنه تم بدء تنفيذ المشروع في فبراير 2017، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 98 % مدني والمأخذ 98 % ، خط المياه العكرة 97 % ، الأعمال الكهروميكانيكية 98 %، وجاري تجارب التشغيل بالمحطة بعد الإنتهاء من نقاط الربط على شبكة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتمثل إضافة لقطاع مياه الشرب بمركز أبو كبير ، بعد أن كان يعتمد في الحصول على المياه من محطتي سنجها بكفر صقر و أبو شلبي بمدينة فاقوس.





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وأكد محافظ الشرقية ، أن المحافظة وضعت خطة للتوسع في إقامة محطات المياه لفك الاشتباكات بين المناطق المجاورة، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ عدد 8 مشروعات بقطاع مياه الشرب بتكلفة تصل إلي مليار و282 مليون جنيه لتوفير كوب مياه نظيف للقرى التي تعاني من نقص في المياه.

وأشاد أعضاء شباب برلمان الشرقية، الذين رافقوا المحافظ خلال الزيارة، بمشروع محطة مياه شرب أبو كبير وما لمسوه من جهد مبذول للإنتهاء من تنفيذ المشروع رغم ما تتعرض له البلاد من فيروس كورونا واستمرار المهندسين والعاملين بموقع العمل لإنجاز الأعمال، لدخول المحطة الخدمة الفعلية لخدمة أهالي مركز ومدينة أبو كبير.





علي جانب أخر إصطحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية في جولة تفقدية بمركز ومدينة أبو كبير لمتابعة عدد المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المدينة .

بدأ المحافظ ومرافقوه الجولة بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدخل مدينة أبو كبير والمُقامة بتكلفة 450 ألف جنية ، مؤكدًا أنه تم ضع خطة لتطوير وتجميل عدد من الميادين والشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة من خلال رفع كفاءة الطرق، بتوسعتها وإعادة رصفها وبناء الأسوار على جانبي الطرق وعمل بوابات لمداخل المراكز والمدن وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة التي يصعب رصفها وإقامة أسواق حضارية لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على مدن المحافظة.

إستمع محافظ الشرقية من محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة أبو كبير لشرح تفصيلي عن طبيعة أعمال التجميل الجاري تنفيذها بالمدينة والتي تبدأ من البوابة الرئيسية وصولًا لميدان متولي سعد بمسافة 900 متر ، حيث تمت الإشارة إلي أنه جاري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للبلاط الفرعوني وتركيب رخام على بوابة المدخل وطلاء ودهان الأسوار والبلدورات على جانبي الطريق ورفع أعمدة الإنارة المتهالكة وإستبدالها بأخري جديدة وتشجير الفراغات بأشجار الزينة وذلك بتكلفة 450 ألف جنية لإعادة الطابع الحضاري والجمالي لمدخل المدينة .

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو كبير بسرعه الانتهاء من اعمال التطوير الجارية في أسرع وقت مع إلزام العاملين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا ولإضفاء لمسة جمالية وحضارية أمام المواطنين.