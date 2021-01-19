الحكومة تستعرض خطة ترفيق المناطق الصناعية.. نواب: استراتيجية للتسويق وبروتوكولات تعاون دولي أهم محفزات التصدير.. ودراسة متطلبات الأسواق العالمية ضرورة

نائب يطالب بالتركيز على الصناعة كثيفة العمالة لدعم الشباب
برلماني يطالب بتنظيم معارض دولية للترويج للمنتجات المحلية
برلماني: إحياء مدينة الروبيكي سيعود بفائدة عظمي على الجانب الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وموقف مدينة الروبيكي للجلود، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وحول هذا الأمر أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الواسعة التي تبذلها في تنمية القطاع الصناعي ودفع عجلة الإقتصاد القومي وذلك من خلال زيادة صادرات الإنتاج المحلي، كما ناشدوا بعدة مطالب من شأنها ضمان جني ثمار التنمية بشكل أفضل .
في البداية ثمن النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، جهود الدولة في ترفيق المناطق الصناعية والأهتمام الواضح بدعم القطاع الصناعي بإعتباره قاطر التنمية ومقياس التقدم والنهضة لأي دولة.
وطالب "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بربط المجمعات الصناعية الجديدة بمركز تحديث الصناعة وذلك لمدي الكفاءة والخبرة المهنية العالية بمختلف جوانب عملية الصناعة والثغرات الحديثة، مشددا على الاهتمام بالجانب التسويقي لمختلف المنتجات من خلال عقد وتنظيم معارض دولية تخدم الانتشار والترويج بما يعمل علي زيادة الصادرات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لابد من منح المنتفعين من هذه المجمعات سواء كانوا رجال أعمال أو من فئة صغار الصناع والمستثمرين، تيسير الإجراءات اللازمة بالنسبة للتراخيص و توصيل المرافق العامة (غاز ومياه وكهرباء) في إطار تأسيس البنية التحتية.
وتابع النائب حديثه، توطيد الصناعة المحلية والإتجاه إلي التصدير من أولويات أجندة الحكومة بمختلف المجالات وليس الصناعة فحسب، وذلك من أجل إحراز إيرادات عالية تخدم القطاعات التي تحتاج للدعم والمساندة.
ومن جانبه قال النائب أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية للبرلمان، إن هناك دعم كبير من الحكومة للقطاع الصناعي بالوقت الراهن وتكمن أبرز أوجه الدعم في وضع إستراتيجية تهدف إلي إيجاد مجمعات صناعية تهدف إلي النهوض بالصناعات التكنولوجية والمغذية للصناعات الأخري.
وطالب "دياب" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، بالاهتمام بأسعار الطاقة وجعلها تتلاءم مع طبيعة المنافسة بالأسواق العالمية مما يؤدي إلي ضمان نجاح الأهداف المنشودة وهي مضاعفة الإنتاجية وتصنيع المواد الخام ذاتيا دون اللجوء إلي الإستيراد، فضلا عن الإتجاه نحو التصدير وهو الهدف الأسمي الذي تبنته الدولة لتعظيم الموارد المالية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة عملت علي توفير كافة متطلبات البنية التحتية اللازمة لانطلاقة المشروع، كما أن إحياء مدينة الروبيكي من شأنه تنشيط الصناعات التي كانت على وشك الاندثار مثل دباغة الجلود والتي ستدر بفوائد عظيمة على الجانب الاقتصادي.
وفي سياق متصل قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سرلجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن التركيز علي الصناعات كثيفة العمال كصناعة المنسوجات والأغذية والأدوية أهم متطلبات الفترة الحالية حيث يرجع دورها إلي توفير مزيد من فرص العمل للشباب بما يزيد من القوة التشغيلية ويقضي علي البطالة دون رجعة.
وطالب "يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بدراسة احتياجات السوق بقصد معرفة الحالة العامة للاستهلاك ونوعية المنتجات الصناعية الأكثر طلبا على المستوي الدولي، بما يوجه الدولة نحو خارطة إنتاج تسير بالإتجاه الصحيح وذلك توفيرا للجهود وتجنبا لحدوث أي نوع من التحديات.
وناشد عضو مجلس النواب، بعقد بروتوكولات تعاون بين المصنعين وهيئات إستثمار أجنبية مما يخدم الجانبي و الفني التصديري بشكل مجدي بالنفع الجبار، كما أن قانون الإستثمار منح صغار الصناع والمستثمرين حوافز وإعفاءات عدة من أجل تشجيع حركة الإستثمار والتي تعد الصناعة جزء وطيد منها.
وتابع النائب حديثه قائلا : الدولة حققت إنخفاضا ملحوظا في معدلات البطالة لأول مرة من 14 عاما، فضلا عن تقليل مدفوعات فاتورة الإستيراد ولا سيما بعد زيادة الصادرات بالميزان التجاري بعام 2020.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وموقف مدينة الروبيكي للجلود، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض بيان تفصيلي بالقطع الصناعية الجديدة وموقف المرافق بها على مستوى الجمهورية.
وكشف البيان عن أنه تم تخطيط المنطقة الصناعية الثامنة في مدينة السادات إلى ( 1076 ) قطعة بمساحات من ( 1500 م2 : 5000م2 ) ومتوقع انتهاء تنفيذ المرافق فى إبريل 2021 ووصلت نسبة الإنجاز 90%، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخطيط قطعتي أرض بمساحة 710 أفدنة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم اعتماد التخطيط من قبل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تنفيذ المرافق لإحدى القطعتين، وجار استكمال إنجاز المرافق في القطعة الثانية بنسبة تنفيذ 86% ومتوقع نهوها في فبراير 2021، أما مدينة برج العرب الجديدة، فقد شهدت تخطيط شريحة جديدة بمساحة 100 فدان مكونة من 341 قطعة، موازية لشريط