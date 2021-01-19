الحكومة تستعرض خطة ترفيق المناطق الصناعية.. نواب: استراتيجية للتسويق وبروتوكولات تعاون دولي أهم محفزات التصدير.. ودراسة متطلبات الأسواق العالمية ضرورة

نائب يطالب بالتركيز على الصناعة كثيفة العمالة لدعم الشباب

برلماني يطالب بتنظيم معارض دولية للترويج للمنتجات المحلية

برلماني: إحياء مدينة الروبيكي سيعود بفائدة عظمي على الجانب الاقتصادي









عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وموقف مدينة الروبيكي للجلود، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وحول هذا الأمر أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الواسعة التي تبذلها في تنمية القطاع الصناعي ودفع عجلة الإقتصاد القومي وذلك من خلال زيادة صادرات الإنتاج المحلي، كما ناشدوا بعدة مطالب من شأنها ضمان جني ثمار التنمية بشكل أفضل .





في البداية ثمن النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، جهود الدولة في ترفيق المناطق الصناعية والأهتمام الواضح بدعم القطاع الصناعي بإعتباره قاطر التنمية ومقياس التقدم والنهضة لأي دولة.





وطالب "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بربط المجمعات الصناعية الجديدة بمركز تحديث الصناعة وذلك لمدي الكفاءة والخبرة المهنية العالية بمختلف جوانب عملية الصناعة والثغرات الحديثة، مشددا على الاهتمام بالجانب التسويقي لمختلف المنتجات من خلال عقد وتنظيم معارض دولية تخدم الانتشار والترويج بما يعمل علي زيادة الصادرات.





وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لابد من منح المنتفعين من هذه المجمعات سواء كانوا رجال أعمال أو من فئة صغار الصناع والمستثمرين، تيسير الإجراءات اللازمة بالنسبة للتراخيص و توصيل المرافق العامة (غاز ومياه وكهرباء) في إطار تأسيس البنية التحتية.





وتابع النائب حديثه، توطيد الصناعة المحلية والإتجاه إلي التصدير من أولويات أجندة الحكومة بمختلف المجالات وليس الصناعة فحسب، وذلك من أجل إحراز إيرادات عالية تخدم القطاعات التي تحتاج للدعم والمساندة.





ومن جانبه قال النائب أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية للبرلمان، إن هناك دعم كبير من الحكومة للقطاع الصناعي بالوقت الراهن وتكمن أبرز أوجه الدعم في وضع إستراتيجية تهدف إلي إيجاد مجمعات صناعية تهدف إلي النهوض بالصناعات التكنولوجية والمغذية للصناعات الأخري.





وطالب "دياب" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، بالاهتمام بأسعار الطاقة وجعلها تتلاءم مع طبيعة المنافسة بالأسواق العالمية مما يؤدي إلي ضمان نجاح الأهداف المنشودة وهي مضاعفة الإنتاجية وتصنيع المواد الخام ذاتيا دون اللجوء إلي الإستيراد، فضلا عن الإتجاه نحو التصدير وهو الهدف الأسمي الذي تبنته الدولة لتعظيم الموارد المالية.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة عملت علي توفير كافة متطلبات البنية التحتية اللازمة لانطلاقة المشروع، كما أن إحياء مدينة الروبيكي من شأنه تنشيط الصناعات التي كانت على وشك الاندثار مثل دباغة الجلود والتي ستدر بفوائد عظيمة على الجانب الاقتصادي.





وفي سياق متصل قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سرلجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن التركيز علي الصناعات كثيفة العمال كصناعة المنسوجات والأغذية والأدوية أهم متطلبات الفترة الحالية حيث يرجع دورها إلي توفير مزيد من فرص العمل للشباب بما يزيد من القوة التشغيلية ويقضي علي البطالة دون رجعة.





وطالب "يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بدراسة احتياجات السوق بقصد معرفة الحالة العامة للاستهلاك ونوعية المنتجات الصناعية الأكثر طلبا على المستوي الدولي، بما يوجه الدولة نحو خارطة إنتاج تسير بالإتجاه الصحيح وذلك توفيرا للجهود وتجنبا لحدوث أي نوع من التحديات.





وناشد عضو مجلس النواب، بعقد بروتوكولات تعاون بين المصنعين وهيئات إستثمار أجنبية مما يخدم الجانبي و الفني التصديري بشكل مجدي بالنفع الجبار، كما أن قانون الإستثمار منح صغار الصناع والمستثمرين حوافز وإعفاءات عدة من أجل تشجيع حركة الإستثمار والتي تعد الصناعة جزء وطيد منها.





وتابع النائب حديثه قائلا : الدولة حققت إنخفاضا ملحوظا في معدلات البطالة لأول مرة من 14 عاما، فضلا عن تقليل مدفوعات فاتورة الإستيراد ولا سيما بعد زيادة الصادرات بالميزان التجاري بعام 2020.





جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وموقف مدينة الروبيكي للجلود، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض بيان تفصيلي بالقطع الصناعية الجديدة وموقف المرافق بها على مستوى الجمهورية.





وكشف البيان عن أنه تم تخطيط المنطقة الصناعية الثامنة في مدينة السادات إلى ( 1076 ) قطعة بمساحات من ( 1500 م2 : 5000م2 ) ومتوقع انتهاء تنفيذ المرافق فى إبريل 2021 ووصلت نسبة الإنجاز 90%، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخطيط قطعتي أرض بمساحة 710 أفدنة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم اعتماد التخطيط من قبل قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تنفيذ المرافق لإحدى القطعتين، وجار استكمال إنجاز المرافق في القطعة الثانية بنسبة تنفيذ 86% ومتوقع نهوها في فبراير 2021، أما مدينة برج العرب الجديدة، فقد شهدت تخطيط شريحة جديدة بمساحة 100 فدان مكونة من 341 قطعة، موازية لشريط