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حوادث

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. ضبط أكثر من 16 ألف مخالفة عدم ارتداء الكمامة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:22 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 16512 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 16307 أشخاص، و205 أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 649 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 202 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1118 أرجيلة.


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.


وذلك فى إطار صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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