بعد حريق لبنان.. أزمة جديدة تضرب مخيم للنازحين السوريين

لقي طفل سوري حتفه بعدما غمرت مياه الأمطار مخيم للنازحين السوريين بمخيم التمانعة بمحيط بلدة كللي بريف إدلب الشمالي نتيجة سقوط حائط عليه أثناء نومه بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة بحسب ما أفاد المرصد السوري.





وأشار المرصد السوري الي حجم الأضرار التي ألحقتعا مياه الأمطار المخيمات الاسمنتية ذات السقف البلاستيكي، حيث جرفت السيول 6 خيام أسمنتية في مخيم “عثمان بن عفان” الواقع شمالي بلدة كللي بريف إدلب، حيث تسكن نحو 180 عائلة جلهم من أهالي ريف إدلب الجنوبي.





كما وثق المرصد السوري ارتفاع عدد الخيام الغارقة والمتضررة بشكل كبير إلى نحو 1000 خيمة ضمن أكثر من 150 مخيمًا يأوي نازحين من مناطق متفرقة، بفعل الهطولات المطرية المتواصلة منذ 72 ساعة.



