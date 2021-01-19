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شاهد .. عودة الحياة إلى طبيعتها بـ شمال سيناء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:31 م
سوق العريش
سوق العريش
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "الآن" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء ، تقريرا مصورا من السوق المركزي بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

ورصد التقرير، عودة الحياة إلى طبيعتها بعد السيطرة الأمنية الكاملة، وتفاصيل الحياة داخل أحد الأسواق بمدينة العريش.

فيما قدم مصطفى أبو عمر، تاجر يملك محل خضراوات في السوق المركزي بمدينة العريش، الشكر إلى المسئولين وفي المقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الوضع آمن تماما، ولا توجد نواقص في المنتجات والأسعار ممتازة.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل  ، محافظ شمال سيناء ، إن المحافظة وضعت عددًا من الضوابط والشروط الميسرة لحصول اصحاب التكاتك على السيارة وقيام قرعة علانية على المتقدمين ، والفرد يقوم بدفع 25% مقدم والباقى يتم تقسيطه على 5 سنوات ، ويساهم هذا المشروع من خلال 100 سيارة فى تشغيل على الاقل 200 شاب وهو ما تسعى له الدولة .

وأوضح " شوشة "، أن سياسة إنشاء التجمعات التنموية تقوم على توفير حياة كريمة لأهالي سيناء من خلال توافر كل الخدمات والاحتياجات الأساسية فيها وتوفير مياه الشرب النظيفة واستصلاح الأراضي الزراعية والاهتمام بالخدمات التعليمية بما يعمل على تحسين حياة المواطنين.
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