ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حرامي وبجح.. يسرق سيارة ويهدد باستدعاء الشرطة لمالكتها.. اعرف القصة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:39 م
حرامي وبجح.. يسرق
حرامي وبجح.. يسرق سيارة ويهدد باستدعاء الشرطة لمالكتها
Advertisements
هدير علاء
فوجئ لص بعد استيلائه على سيارة كانت مركونة في موقف للسيارات ملحق بمركز تسوق بولاية "أوريجون" الأمريكية مساء يوم السبت الماضي، بوجود طفل في المقعد الخلفي، وهو ما دفعه للعودة إلى مسرح الجريمة حيث وبخ مالكة السيارة المسروقة لتركها نجلها بمفرده بهذا الشكل، قبل أن ينطلق مرة أخرى بسيارتها.

ونقلت تقارير وسائل إعلام عن شرطة مدينة "بيفيرتون" بولاية "أوريجون" ما مفاده أن مالكة السيارة، وتُدعى "كريستال ليري"، كانت قد تركت نجلها البالغ عمره 4 أعوام في المقعد الخلفي دون إطفاء محرك السيارة وتوجهت إلى مركز التسوق لشراء بعض المستلزمات كالحليب واللحوم.


وبعد عدة دقائق من بدء جولتها التسوقية، تسلل السارق إلى داخل سيارتها وانطلق بها مسرعًا، ونبهها أحد موظفي مركز التسوق إلى عملية السرقة وعندما ركضت للخارج وجدت أن اللص قد لاذ بالفرار بسيارتها وبداخلها نجلها، لكن في غضون لحظات معدودة، عاد مرة أخرى لنفس المكان وشرع في الصراخ في وجه "ليري" لتركها طفلها دون رقابة، كما هدد باستدعاء الشرطة لها وأمرها بإخراج طفلها من السيارة وانطلق بها هاربًا.

تجدر الإشارة إلى أن الصبي لم يتعرض للأذى خلال عملية السرقة.

من جانبها، دافعت إدارة الشرطة المحلية عن موقف الأم، حيث أفادت بأن السيارة كانت مركونة على مسافة 15 قدمًا فقط من مركز التسوق، ولم يكن نجلها بعيدًا عن ناظريها وبذلك فهي لم ترتكب ما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية، لكن الخطأ الذي وقعت فيه هو عدم إطفاء محرك السيارة وترك أبوابها مفتوحة.


وأعربت "كريستال ليري" في تصريحات لمحطة تلفزيونية مرخصة في ولاية "أوريجون" عن امتنانها لعدم إصابة نجلها بأي أذى، ووصفت تصرفها تجاهه بالحماقة مؤكدة أنها لن تقدم على مثل هذا الفعل مجددًا.

يذكر أن الشرطة عثرت على السيارة بعد ساعات من عملية السرقة، وتبين أن سارقها تركها ولاذ بالفرار ولم يتم بعد التوصل إليه، لكن الشرطة شاركت أوصافه وحثت من لديه معلومات عنه بإبلاغها.
حرامي وبجح.. يسرق سيارة ويهدد باستدعاء الشرطة لمالكتها.. اعرف القصة
حرامي وبجح.. يسرق سيارة ويهدد باستدعاء الشرطة لمالكتها.. اعرف القصة
حرامي وبجح.. يسرق سيارة ويهدد باستدعاء الشرطة لمالكتها.. اعرف القصة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تركته والدته في مقبرة وهربت.. العناية الإلهية تنقذ طفلًا من مصير مروع

ثمنه 10 آلاف دولار.. سيدة تخاطر بحياتها لاستعادة «كلب» مسروق.. شاهد

بعد مطاردة سارق هاتفها المحمول.. رصاصة قاتلة تنهي حياة امرأة ثلاثينية

الشرطة البريطانية تتدخل لطرد سيدة من مركز تسوق بسبب الكمامة.. تفاصيل وصور

ترشيحاتنا

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

دبح ابنه بـ كتر.. الأب المتهم: كنت بخاف عليه من الهوا الطاير

قبل إجراء القرعة.. تعرف على منافسي الأهلي المحتملين في كأس العالم للأندية

ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

الخسائر ستكون مكلفة للغاية.. تصريحات صادمة من قيادة طبية لبنانية بشأن كورونا

Advertisements

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرة الصحة والمرأة.. نقص البروتين في الجسم يسبب 7 مخاطر.. وجمال شعبان يقدم نصائح مهمة للنجاة من النوبة القلبية