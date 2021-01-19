حرامي وبجح.. يسرق سيارة ويهدد باستدعاء الشرطة لمالكتها.. اعرف القصة

فوجئ لص بعد استيلائه على سيارة كانت مركونة في موقف للسيارات ملحق بمركز تسوق بولاية "أوريجون" الأمريكية مساء يوم السبت الماضي، بوجود طفل في المقعد الخلفي، وهو ما دفعه للعودة إلى مسرح الجريمة حيث وبخ مالكة السيارة المسروقة لتركها نجلها بمفرده بهذا الشكل، قبل أن ينطلق مرة أخرى بسيارتها.





ونقلت تقارير وسائل إعلام عن شرطة مدينة "بيفيرتون" بولاية "أوريجون" ما مفاده أن مالكة السيارة، وتُدعى "كريستال ليري"، كانت قد تركت نجلها البالغ عمره 4 أعوام في المقعد الخلفي دون إطفاء محرك السيارة وتوجهت إلى مركز التسوق لشراء بعض المستلزمات كالحليب واللحوم.









وبعد عدة دقائق من بدء جولتها التسوقية، تسلل السارق إلى داخل سيارتها وانطلق بها مسرعًا، ونبهها أحد موظفي مركز التسوق إلى عملية السرقة وعندما ركضت للخارج وجدت أن اللص قد لاذ بالفرار بسيارتها وبداخلها نجلها، لكن في غضون لحظات معدودة، عاد مرة أخرى لنفس المكان وشرع في الصراخ في وجه "ليري" لتركها طفلها دون رقابة، كما هدد باستدعاء الشرطة لها وأمرها بإخراج طفلها من السيارة وانطلق بها هاربًا.





تجدر الإشارة إلى أن الصبي لم يتعرض للأذى خلال عملية السرقة





من جانبها، دافعت إدارة الشرطة المحلية عن موقف الأم، حيث أفادت بأن السيارة كانت مركونة على مسافة 15 قدمًا فقط من مركز التسوق، ولم يكن نجلها بعيدًا عن ناظريها وبذلك فهي لم ترتكب ما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية، لكن الخطأ الذي وقعت فيه هو عدم إطفاء محرك السيارة وترك أبوابها مفتوحة.









وأعربت "كريستال ليري" في تصريحات لمحطة تلفزيونية مرخصة في ولاية "أوريجون" عن امتنانها لعدم إصابة نجلها بأي أذى، ووصفت تصرفها تجاهه بالحماقة مؤكدة أنها لن تقدم على مثل هذا الفعل مجددًا.



