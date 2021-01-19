الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

‏بدأت الإدارات التعليمية الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية مخاطبة المدارس للاعلان عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة ‏عن شهر يناير 2021 مع مرتبات شهر فبراير 2021









‏وقد تحدد جدول الصرف كما يلي : يصرف لـ كبير المعلمين 180 جنيه ، ويصرف لـ المعلم الخبير 165 جنيه ، ويصرف لـ معلم اول أ ‏125 جنيه ، ويصرف لـ المعلم الأول 100 جنيه ، ويصرف للمعلم 75 جنيه ، ويصرف للمعلم المساعد 75 جنيه





وبمناسبة انشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم ، يتم خصم نسبة ٢ % من قيمة بدل المعلم وبحد ادنى خمس جنيهات ‏شهريا ، وتكون في خانة مستقلة باسم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم



