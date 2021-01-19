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تعليم

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:24 م
صورة من مخاطبة المدارس
صورة من مخاطبة المدارس
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ياســـمين بدوي
‏بدأت الإدارات التعليمية الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية مخاطبة المدارس للاعلان عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة ‏عن شهر يناير 2021 مع مرتبات شهر فبراير 2021


‏وقد تحدد جدول الصرف كما يلي : يصرف لـ كبير المعلمين 180 جنيه ، ويصرف لـ المعلم الخبير 165 جنيه ، ويصرف لـ معلم اول أ ‏125 جنيه ، ويصرف لـ المعلم الأول 100 جنيه ، ويصرف للمعلم 75 جنيه ، ويصرف للمعلم المساعد 75 جنيه

وبمناسبة انشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم ، يتم خصم نسبة ٢ % من قيمة بدل المعلم وبحد ادنى خمس جنيهات ‏شهريا ، وتكون في خانة مستقلة باسم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم

وبالنسبة للمساهمة التكميلية لمواجهة تداعيات كورونا ، تقرر أن يستقطع شهريا ولمدة 12 شهرا نسبة 1%  من صافي الدخل المستحق، على أن يبدأ هذا الخصم من شهر يناير 2021 ويضاف مع شهر فبراير 2021 لجميع العاملين ، ولا يسري  هذا الخصم ‏على العاملين الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري عن 2000 جنيه
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الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

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