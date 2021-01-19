أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب الدقهلية.. صور

تعرضت مراكز وقرى محافظة الدقهلية لموجة من الطقس السيئ حيث هطلت الأمطار التي صاحبتها رياح شديدة.
فيما خلت الشوارع من المارة كما أغلق عددا من الباعة محالهم.
وشهدت عددا من الشوارع انتظاما مروريا رغم هطول الأمطار.
فيما عزف عددا من صيادي بحيرة المنزلة عن النزول للبحيرة
يذكر أن رئاسات المراكز تحذيراتها للمواطنين بعدم لمس أعمدة الإنارة بالشوارع، وقت هطول الأمطار حفاظا على حياتهم خوفا من حدوث أي ماس كهربائي بها يتسبب فيما لا يحمد عقباه.
فيما خلت الشوارع من المارة كما أغلق عددا من الباعة محالهم.
وشهدت عددا من الشوارع انتظاما مروريا رغم هطول الأمطار.
فيما عزف عددا من صيادي بحيرة المنزلة عن النزول للبحيرة
يذكر أن رئاسات المراكز تحذيراتها للمواطنين بعدم لمس أعمدة الإنارة بالشوارع، وقت هطول الأمطار حفاظا على حياتهم خوفا من حدوث أي ماس كهربائي بها يتسبب فيما لا يحمد عقباه.