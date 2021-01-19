أسعار صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-1-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف "الريال السعودي" خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك التعمير والإسكان".









‏البنك الأهلي المصري.

4.1024 جنيه للشراء، وسعر 4.194 جنيه للبيع.









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بنك مصر

4.1024 جنيه للشراء، مقابل 4.194 جنيه للبيع.









بنك كريدي أجريكول

4.1238 جنيه للشراء، مقابل 4.1993 جنيه للبيع.









بنك التعمير والإسكان