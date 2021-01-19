ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-1-2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:30 م
ريال سعودى
ريال سعودى
Advertisements
هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف "الريال السعودي" خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك التعمير والإسكان".


‏البنك الأهلي المصري.
4.1024 جنيه للشراء، وسعر 4.194 جنيه للبيع.


اقرأ أيضا:


بنك مصر
4.1024 جنيه للشراء، مقابل 4.194 جنيه للبيع.


بنك كريدي أجريكول
4.1238 جنيه للشراء، مقابل 4.1993 جنيه للبيع.


بنك التعمير والإسكان
4.0601 جنيه للشراء، مقابل 4.2106 جنيه للبيع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم 16-11-2020

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم 17-11-2020

أسعار الريال السعودى اليوم الأحد 13-12-2020

تعرف على سعر الريال السعودي بختام تعاملات الجمعة 1-1-2021

أسعار صرف اليورو في البنوك المصرية اليوم

أسعار صرف الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

ساسي ومصطفى محمد على الدكة.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة بالدوري

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

رقم قياسي جديد.. إسرائيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

أعراض سرطان الدم اللوكيميا أحذري أن تتجاهليها

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

Advertisements

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلب بوليسي.. قصة موقف محرج تعرض له حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة