بعد عرضه ميداليته للبيع.. وزير الرياضة يدعم الحديدي بطل ألعاب القوى من ذوي القدرات.. صور



وعد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لبطل الجمهورية في ألعاب القوى لذوي الهمم والقدرات الخاصة الكابتن عصام الحديدى، والذى دفعته ظروف معيشته الصعبة إلى عرض ميدالياته التى حصل عليها خلال مشواره الرياضي للبيع حسبما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

















جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الشباب والرياضة اليوم، الثلاثاء، بمركز التعليم المدني بالجزيرة مع الكابتن عصام الحديدي بحضور عدد من قيادات الوزارة؛ لبحث مطالبه، والعمل على تنفيذها مع مختلف الجهات.











واستعرض الدكتور أشرف صبحي الخطوات التي ستنفذها الوزارة للاعب الفترة المقبلة في مقدمتها توقيع عقد عمل معه بأحد مراكز الشباب بمحافظة الغربية، لتوفير دخل شهري مناسب له، ودراسة حصوله على معاش من قدامي الرياضيين، وإمكانية صرف إعانة اجتماعية له بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي.





كما أوضح الوزير أنه سيقوم كذلك بالتنسيق مع محافظ العربية لبحث إمكانية توفير مسكن ملائم للكابتن عصام الحديدي، إضافة إلى استعداد الوزارة لإعداده كمدرب متخصص في ألعاب القوي.









وأكد الدكتور أشرف صبحي تقديم وزارة الشباب والرياضة الدعم لجميع رياضي وأبطال مصر في مختلف الألعاب، والاستفادة من خبراتهم الرياضية كونهم حققوا لوطنهم العديد من الإنجازات في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أن ذوى القدرات والهمم يأتون في صدارة اهتمامات الوزارة من حيث تقديم الدعم والمؤازرة لهم، وتحقيق مطالبهم، وإشراكهم في شتى البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية.







