ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد عرضه ميداليته للبيع.. وزير الرياضة يدعم الحديدي بطل ألعاب القوى من ذوي القدرات.. صور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
وعد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لبطل الجمهورية في ألعاب القوى لذوي الهمم والقدرات الخاصة الكابتن عصام الحديدى، والذى دفعته ظروف معيشته الصعبة إلى عرض ميدالياته التى حصل عليها خلال مشواره الرياضي للبيع حسبما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.




جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الشباب والرياضة اليوم، الثلاثاء، بمركز التعليم المدني بالجزيرة مع الكابتن عصام الحديدي بحضور عدد من قيادات الوزارة؛ لبحث مطالبه، والعمل على تنفيذها مع مختلف الجهات.


واستعرض الدكتور أشرف صبحي الخطوات التي ستنفذها الوزارة للاعب الفترة المقبلة في مقدمتها توقيع عقد عمل معه بأحد مراكز الشباب بمحافظة الغربية، لتوفير دخل شهري مناسب له، ودراسة حصوله على معاش من قدامي الرياضيين، وإمكانية صرف إعانة اجتماعية له بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي.

 
كما أوضح الوزير أنه سيقوم كذلك بالتنسيق مع محافظ العربية لبحث إمكانية توفير مسكن ملائم للكابتن عصام الحديدي، إضافة إلى استعداد الوزارة لإعداده كمدرب متخصص في ألعاب القوي.


وأكد الدكتور أشرف صبحي تقديم وزارة الشباب والرياضة الدعم لجميع رياضي وأبطال مصر في مختلف الألعاب، والاستفادة من خبراتهم الرياضية كونهم حققوا لوطنهم العديد من الإنجازات في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أن ذوى القدرات والهمم يأتون في صدارة اهتمامات الوزارة من حيث تقديم الدعم والمؤازرة لهم، وتحقيق مطالبهم، وإشراكهم في شتى البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية.


من جانبه، أعرب الكابتن عصام الحديدي عن بالغ سعادته بلقاء وزير الشباب والرياضة، وسرعة استجابته لمطالبه، مستعرضًا أبرز إنجازاته على المستوي الرياضي، وما يحتاجه من متطلبات خلال الفترة المقبلة.
بعد عرضه ميداليته للبيع.. وزير الرياضة يدعم الحديدي بطل ألعاب القوى من ذوي القدرات.. صور
بعد عرضه ميداليته للبيع.. وزير الرياضة يدعم الحديدي بطل ألعاب القوى من ذوي القدرات.. صور
بعد عرضه ميداليته للبيع.. وزير الرياضة يدعم الحديدي بطل ألعاب القوى من ذوي القدرات.. صور
بعد عرضه ميداليته للبيع.. وزير الرياضة يدعم الحديدي بطل ألعاب القوى من ذوي القدرات.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

11307 أنشطة في مراكز الشباب احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

رحلة ترفيهية في البحر الاحمر لذوى والقدرات والهمم لأبناء مطروح

وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" لذوى القدرات والهمم

وزيرا التضامن والشباب يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" لذوي القدرات والهمم

وزير الشباب يعلن تفاصيل إنتاج مسلسل إذاعي بمشاركة ذوى القدرات والهمم

القباج لذوي الاحتياجات الخاصة من قلب الأهرامات: أحبكم

ترشيحاتنا

نائبة ترد على تحية وزير التعليم العالي لشهداء الأطقم الطبية: معاشاتهم 500 جنيه

قبل إجراء القرعة.. تعرف على منافسي الأهلي المحتملين في كأس العالم للأندية

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

دعاء الرزق بالذرية الصالحة.. ردده واستعد للفرحة

في اليوم الأول لرئاسته.. بايدن يخطط للإعلان عن قانون جديد للحصول على الجنسية الأمريكية

فى متناول الجميع.. اعرف سعر السيارة الكهربائية قبل طرحها بالأسواق..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد

مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور