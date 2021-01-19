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سيارات

بسيطة .. احصل على أفضل قوة و تسارع من محرك سيارتك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:56 م
احصل على أفضل قوة
احصل على أفضل قوة و تسارع من محرك سيارتك
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اشرف عطية
يعاني الكثير من مالكي السيارات من بعض المشاكل اليومية التي تواجههم اثناء قيادة السيارة بشكل يومي و من ابرز تلك المشاكل هو الشعور ببطئ شديد في تسارعها و قلة عزمها .

بالرغم من امتلاكك سيارة بمحرك قوي الا انه في بعض الاحيان تجد ان عومها الفعلي علي الطريق مغاير تماما لعدد الاحصنة التي يجب ان ينجها المحرك و في هذا السياق نعرض عليكم خطوات الحصول علي افضل عزم و اداء ممكن من محرك سيارتك حتي لو كان محرك ضغير لا يتعدي 800 سي سي مثل الموجود في سيارات سوزوكس ماروتي و سوزوكي التو .

1- اختار الوقود النظيف لسيارتك ايا كان عمرها لأن البنزين الذي يحتوي علي اوكتان عالي يساعد سيارتك علي العمل بثلاثة مما ينعكس علية اداء مبهر للحرك .

2- قم بتغيير فلاتر السيارة بشكل دوري لان انسداد الفلاتر في السيارة يساعد علي ضعف قوة وعزم المحرك، لذا يجب الإهتمام بتنظيف الفلاتر بصفة دورية و منهم فلتر الهواء و البنزين و الزيت و التكييف .

3- التأكد من جودة البوجيهات وعدم ضعفها، لأن البوجيهات تساهم بشكل كبير في تسارع السيارة

4- قم بأفراغ شنطة السيارة من الاحمال الزائدة و الاشياء التي لا قيمة لها .  الحرص على عدم حمل أثقال تفوق قدرة السيارة

5- قم بتغيير البطارية إذا كان قد مر عليها سنتان أو أكثر

6- الإهتمام بتغيير زيت المحرك في المواعيد المقررة له مع اختيار الزيت الملائم للسيارة

7- الحرص على عدم ارتفاع درجة الحرارة، حتى لا تؤثر على المحرك و الاهتمام المستمر بدورة التبريد
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