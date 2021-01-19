دعوات لاستغلال لسان البحر القديم بطور سيناء سياحيا وتطويره

دعا سكان مدينة طور سيناء ، لاستغلال لسان البحر وتطويره ليصبح مزارا سياحيا ومتنفس جديد لاهالي طور سيناء ، حيث إن لسان البحر معرض للتأكل والانهيار بسبب نحر البحر.





ويعتبر لسان البحر القديم ، واحة للهدوء والاستجمام وخاصة هواة الصيد فهو ممر تاريخي واثري بني منذ اكثر من 150 سنة عندما كانت طور سيناء محجر صحي للحجاج القادمين من أداء فريضة الحج .





وفي ظل جائحة كورونا ، كان اللسان يمثل متنفس المواطنين يلتقطون صور لهم والموج يقذف فوق صخور اللسان ، ويذهب إليه العرائس لالتقاط صور الزفاف .





ويقول شريف جلال مصور محترف ، إن اللسان تحفة ويقع في مكان مميز ويمتد داخل البحر لمسافة كبيرة ، مشيرا إلي أنه لابد من الاهتمام به وتطويره ليصبح مزارا سياحيا به كثير من الخدمات التي تخلق فرص عمل للشباب.





وأضاف المهندس أحمد الكومي ، من سكان طور سيناء ، أنه إذا تم تطوير وترميم اللسان سوف تقام عليه الكثير من الخدمات الترفيهية وخاصة أنه بدا الاهتمام بمدينة طور سيناء كمدينة سياحية وعاصمة المحافظة.

وطالب مواطني طور سيناء ، بترميم لسان البحر واعتباره مزار سياحي ومتنزه يطل علي البحر، ويتجمع علي لسان البحر هواة الصيد بالسنار واللبارة لصيد السوبيا منذ الفجر وحتي الصباح ووقت العصر حتي الغروب .