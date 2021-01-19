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محافظات

دعوات لاستغلال لسان البحر القديم بطور سيناء سياحيا وتطويره

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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ايمن محمد
دعا سكان مدينة طور سيناء ، لاستغلال لسان البحر وتطويره ليصبح مزارا سياحيا ومتنفس جديد لاهالي طور سيناء ، حيث إن لسان البحر معرض للتأكل والانهيار بسبب نحر البحر. 

ويعتبر لسان البحر القديم ، واحة للهدوء والاستجمام وخاصة هواة الصيد فهو ممر تاريخي واثري بني منذ اكثر من 150 سنة عندما كانت طور سيناء محجر صحي للحجاج القادمين من أداء فريضة الحج . 

وفي ظل جائحة كورونا ، كان اللسان يمثل متنفس المواطنين يلتقطون صور لهم والموج يقذف فوق صخور اللسان ، ويذهب إليه العرائس لالتقاط صور الزفاف .

ويقول شريف جلال مصور محترف ، إن اللسان تحفة ويقع في مكان مميز ويمتد داخل البحر لمسافة كبيرة ، مشيرا إلي أنه لابد من الاهتمام به وتطويره  ليصبح مزارا سياحيا به كثير من الخدمات التي تخلق فرص عمل للشباب. 

وأضاف المهندس أحمد الكومي ، من سكان طور سيناء ، أنه إذا تم تطوير وترميم اللسان سوف تقام عليه الكثير من الخدمات الترفيهية وخاصة أنه بدا الاهتمام بمدينة طور سيناء كمدينة سياحية وعاصمة المحافظة.
 
وطالب مواطني طور سيناء ، بترميم لسان البحر واعتباره مزار سياحي ومتنزه يطل علي البحر، ويتجمع علي لسان البحر هواة الصيد بالسنار واللبارة لصيد السوبيا  منذ الفجر  وحتي الصباح  ووقت العصر  حتي الغروب .
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دعوات لاستغلال لسان البحر القديم بطور سيناء سياحيا وتطويره
دعوات لاستغلال لسان البحر القديم بطور سيناء سياحيا وتطويره
دعوات لاستغلال لسان البحر القديم بطور سيناء سياحيا وتطويره
دعوات لاستغلال لسان البحر القديم بطور سيناء سياحيا وتطويره
دعوات لاستغلال لسان البحر القديم بطور سيناء سياحيا وتطويره
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