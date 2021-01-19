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أخبار العالم

قبيل تنصيب بايدن.. نتنياهو يضغط لشرعنة بؤر استيطانية في الضفة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:50 م
نتنياهو يضغط لشرعنة
نتنياهو يضغط لشرعنة بؤر استيطانية في الضفة
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سمر صالح
يضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل يوم من استلام الرئيس الأمريكي جو بايدن مقاليد الحكم, من أجل موافقة الحكومة لشرعنة بؤر استيطانية "غير شرعية" في الضفة الغربية.

وأكد موقع "والاه" العبري أن نتنياهو مهتم بتمرير القرار اليوم ، قبل تنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إن وزير الجيش، بيني جانتس، أبدى موافقته على هذه الخطوة أمس مع انه كان قد عارضها قبل عدة أيام، غير أن مصادر في وزارة الجيش نفت ذلك وأكدت ان مشروع القرار لن يطرح على جدول جلسة الحكومة اليوم.

وعلى الجانب الآخر، أعرب موظفون في وزارتي القضاء والخارجية عن معارضتهم لمشروع القرار المذكور لأسباب سياسية وقانونية. وقال موظفون كبار في وزارة القضاء أن الحديث يدور هنا حول صلاحيات حكومة انتقالية لا يحق لها اتخذا قرارات مصيرية بهذه الصورة.

ويحذر موظفو وزارة القضاء، من مغبة انعكاسات قرار كهذا على قرار محكمة الجنايات الدولية المتعلق بالتحقيقات ضد إسرائيل.

وينص مشروع القرار الذي يسعى نتنياهو الى ادراجه في جلسة اليوم على تشريع خمس بؤر استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية واعلانها كمستوطنات جديدة. وهناك جزء آخر من القرار يمنح الصلاحية للإدارة المدنية بترتيب وضعية عشرات البؤر الاستيطانية الصغيرة غير الشرعية خلال الفترة القصيرة القادمة دون الحاجة بقرار حكومي جديد بشأنها.
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