عبدالغفار: الرئيس السيسي يتابع لحظة بلحظة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظة بلحظة كل ما يجرى في مجال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ويقدم لها كافة الدعم والتوجيه لدى كافة الجهات المعنية بالدولة، ويوصي بسرعة ودقة التنفيذ للنهوض بالعملية البحثية والتعليمية، بحيث تواكب المتغيرات العالمية والمستجدات المتلاحقة في حقل التعليم والتكنولوجيا، بما يكفل تحويل مؤسّساتنا الأكاديمية الى قاطرات في التنمية تساهم مساهمة فعالة في تحقيق نهضة الوطن، وإيجاد مجتمع المعرفة حقيقي يقوم على الإنتاج واستخدام المعرفة والعلم.





وتابع وزير التعليم العالي خلال إلقاء بيانه امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قائلا إن ما تحقق ليس نهاية الطريق لكنها خطوات على الطريق وامامنا جميعا مشوار طويل لتحقيق طموحات الشعب المصري الذي يستحق الأفضل من خلال العمل العام.