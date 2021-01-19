قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية الاستيلاء على 500 مليار جنيه، لجلسة 21 يناير.





وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين بالاستيلاء على ممتلكات الدولة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه مصري من أموال الدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.





واوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 5322 لسنة 2020 عن قيام المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.





وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي وألبسوها لباس الحقيقة بأن قاموا بتوجيه إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.



