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حوادث

دبح ابنه بـ كتر.. الأب المتهم: كنت بخاف عليه من الهوا الطاير

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:26 م
صدى البلد
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همت الحسينى
يضحي الأباء والأمهات في حياتهم من أجل ابنائهم، ويريدون دائما ان يكون ابناؤهم افضل منهم ولكن الجحود يولد القسوة وفي لحظة يضيع كل شيء بسبب عدم الوعي.

في قرية طناح التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية كانت المأساة المحزنة عندما تجرد اب من كل مشاعره الانسانية وأقدم على ذبح نجله بعد ان كان هذا الاب من المشهود لهم "بطيبة القلب"، اذن ماذا حدث؟ ما السبب الحقيقى؟ بالطبع يعلمه الاب.

تفاصيل تلك الجريمة البشعة يروي احداثها الاب المجرم امام جهات التحقيق، قائلا:" ان السبب انه اراد إراحته من مرضه حيث إنه مصاب بشحنة كهرباء زائده في المخ ويتصرف تصرفات غير عقلانيه وفي احدى الليالي سمعه يتحدث ويهدد بأنه سيقتل شقيقته ويقتلهم جميعا حيث انه لا يحبهم".

واضاف قائلا: " انا دبحته وموته بإيدي بس ما اعرفش ازاي قدرت اعمل كده انا في الوقت دا كنت حزين جدًا ، بس مش عارف ايه اللي خلاني اعمل كده ازاي قدرت ادبح ابني بالشكل ده، بس كان لازم اريحه من تعبه لانه ما كنش مضبوط وكان بيعمل مشاكل مع القرايب والجيران.

ويسترجع الاب القاتل شريط ذكرياته، ويقول: في احدى الليالي عاد نجلى من المدرسة واخبرني انه قام بضرب زمايله واصيبوا بسببه، بإصابات بالغة وخطيرة.

يصمت الاب بُرهة من الوقت ويقول:" انا مش عارف عملت كده ازاي، ابني ده كان حياتي وكنت بخاف عليه من الهوا الطاير وكنت بجيب ليه كل حاجه ومحرمتوش من اي حاجه الحمد لله انا مقتدر و عندي فلوس واي حاجه كان بيطلبها كنت بجيبها له".

وكان المستشار أحمد الصادق مدير نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية أمر بحبس الأب المتهم بذبح نجله 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على الكتر الطبي المستخدم في الجريمة والتحفظ على السيارة المشتركة فى تنفيذ الجريمة واستدعاء زوجة المتهم وطلب المساعدات الفنية لتفريغ كاميرات الفيديو الموجودة بمحيط الحادث.

واستمعت نيابة مركز المنصورة إلى أقوال الأب المتهم بذبح نجله حيث قال الأب في اعترافاته أمام النيابة "ابنى عنده كهربا زايدة في المخ وكل شوية يجيله هياج وده اتسبب في مشاكل كتيرة مضيفا بأنه قبل الحادثة بكام يوم بأنه سمعه يتحدث مع نفسه وهو في الحمام بانه عاوز يقتلنا، ما أدى لخوفه من قيامه بقتله فقرر أن يقتله كي يرتاح".

وتعود الواقعة عندما ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية بورود بلاغ من أهالي قرية ديبو عوام التابعة للمركز بعثورهم على جثة طفل مقتولا ومذبوحا ملقيا بالقرب من كوبرى القرية.

انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى أدهم محمود عبدالعظيم ١٤ عاما مقيم طناح التابعة للمركز وانه متغيب منذ يوم واسرته يبحثون عنه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة امرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه وسرعة كشف ملابساتها وضبط الجاني.
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