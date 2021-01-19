وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل تطبيق التنسيق الإلكتروني لتحقيق الشفافية بالجامعات الخاصة

قال د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، إن الوزارة رصدت قبول طلاب ببعض الجامعات الخاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر، موضحا أن الوزارة لجأت لحل لإنهاء هذه الأزمة ، بحيث يقوم على تطبيق التنسيق الاليكتروني لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.





وقال وزير التعليم العالي: "لا نتدخل في امتحانات القبول بالجامعات الخاصة وإنما نسعى لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بدون تمييز"، موضحا أن هذا نظام الإليكتروني مستحدث وأنه تم عقد 5 جلسات مطولة للاستقرار عليه مع كل المعنين بتطوير قواعد القبول لمصلحة الطلاب أولا، مؤكدا أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية.





وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الوزارة ليست جهة أمنية، متابعا: ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ، قائلا: لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية.



