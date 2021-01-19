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المودة والرحمة أساسه.. سعيد عامر: الزواج ليس تجربة ولكنه ميثاق غليظ.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:03 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الشيخ الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة، إن ظاهرة زواج التجربة فاسدة جدًا لأنها ترتبط بتكوين الأسرة والمجتمع، لافتًا إلى أن الله عندما تحدث عن الزواج أكد أنها من آيات الله عز وجل وهذا أمر له قدسيته واحترامه وتقديره ونصوصه وشروطه وأركانه وآدابه.

وأضاف "عامر" خلال حديثه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بى سي مصر"، أنه بين أن هذا الزواج لكى نسكن اليها ، مشيرًا إلى أن الزواج ليس لوكاندة ولكنه سكن الروح للروح والنفس للنفس والطمأنينة فكيف تحدث طمأنينة وثقة ومودة فى حالة وضع الزواج وفقًا لتجربة.

وتابع أن المودة والرحمة هى الاساس للزواج، منوهًا أن الله جعل فى قلب الرجل حب لزوجته والعكس، ولكن عند اهمال هذا الحب وعدم الاهتمام به سيذبل ويموت، مؤكدًا ان الله فطر القلوب على الحب.

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى قال: "وأن عاشرهن بالمعروف وان كرهتموهن عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا"، مؤكدًا ان الزواج ليس تجربة ولكن ربما هذا الشئ من ورائه خير كثير، مشيرًا إلى أن الزواج يؤسس على ميثاق غليظ وليس عن تجربة.

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