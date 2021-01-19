تحتاجها الأردن والعراق| باحث: صناعة المحطات والبنية التحتية شهدت نجاحا غير مسبوق في مصر

قال الدكتور فرج عبدالله، باحث اقتصادي فى جامعة السويس، إن العلاقات المصرية الأردنية تعتبر علاقات مصرية عربية، منوها إلى أن تلك العلاقات سوف تشهد تطورا كبيرا على الجانب الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، حيث إنه يساعد على تعزيز دور مصر فى المنطقة، كاشفا أن الأردن والعراق يعتبران بمثابة قطاع للطاقة، الذى تعتبر مقدمته صادرات مصر من الكهرباء.





وأضاف"خبير اقتصادي"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"الآن" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن العراق والأردن تعتبران من أكثر الدول التى تحتاج إلى تحديث البنية التحتية وخاصة للكهرباء، كما أنه يتم ذلك عن طريق ربط كهربائي بين مصر والأردن وصولا إلى العراق، حيث أنه يوجد حوالى 20% من التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي من المتوقع خلال السنوات 2021 و 2023 سوف تشهد نموا يصل إلى 50%.

وأشار"عبدالله"، إلى أن الشركات الرائدة فى صناعة المحطات والبنية التحتية شهدت العديد من النجاحات غير المسبوقة فى الدولة المصرية، خلال الـ 37 سنة ماضية.

وأكد خبير اقتصادي، أن أن العامل الثانى فى انخفاض معدلات التضخم هو نجاح السياسات النقدية فى استيعاب صدمة أزمة كورونا، لافتا إلى أن هناك دولًا كثيرة تعانى من عجز فى الميزان التجارى ومشكلة فى الصرف، إلا أنه فى مصر كان هناك استقرار فى سوق الصرف واحتياطي النقد الأجنبي، متابعا أنه كان هناك نجاح للإدارة النقدية أو السياسات الخاصة بها فى استيعاب أى صدمة فى التضخم التى كانت من الممكن أن تحدث، متابعا أن العامل الثالث هو تنظيم الأسواق أى حدوث نشاط غير مسبوق لتحريك الأسواق للانضباط.

وأوضح، أن هناك منافذ بيع تجوب القاهرة الكبرى والمدن الأخرى لاستهداف وتغطية جزء كبير من السلع الضرورية، وبالتالي كان هناك تأثير على المعروض.