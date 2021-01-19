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تعليم

تعيينات جديدة بأقسام كلية البنات عين شمس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:02 م
كلية البنات جامعة
كلية البنات جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي

أصدر الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتجديد تعيين الدكتور سها عبد المنعم شبايك رئيسًا لمجلس قسم الفلسفة  بكلية البنات اعتبارًا من 2020/8/1 ولمدة عام ، وقيام الدكتور  زينب حسن حامد السلامي الأستاذ المساعد بالكلية بأعمال رئيس مجلس قسم تكنولوجيا التعليم اعتبارًا من 2020/9/2 ولمدة عام .

كما تم  تعيين الدكتور  جيهان فاروق فؤاد محمد  رئيسًا لمجلس قسم اللغة الانجليزية اعتبارًا من 2020/12/30 ولمدة عام. قيام الدكتور ايمان حافظ ابراهيم الاستاذ المساعد بالكلية بأعمال رئيس مجلس قسم الرياضيات اعتبارًا من 2020/12/30 ولمدة عام.كما أصدر سيادته قرارًا بقيام  الدكتور فيروز محمود محمد حسن الاستاذ المساعد المتفرغ بكلية البنات بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا اعتبارًا من 2020/11/21 ولمدة عام.



والجدير بالذكر أنه قد أصدر الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الاستاذه الدكتوره جيهان فاروق فؤاد محمد رئيسًا لمجلس قسم اللغه الانجليزيه بكليه البنات اعتبارا من 30/ 12/ 2020 ولمده عام.

و تجديد تعيين الاستاذه الدكتوره سها عبد المنعم منصور شبايك رئيسا لمجلس قسم الفلسفه بكليه البنات اعتبارا من 1 /8 / 2020 و لمده عام.

كما اصدر قرارا بقيام الدكتوره فيروز محمود محمد حسن الاستاذ المساعد المتفرغ بكليه البنات بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا اعتبارا من 21 /11 /2020 و لمده عام.

و قيام الدكتوره ايمان حافظ ابراهيم الزير الاستاذ المساعد بكليه البنات بأعمال رئيس مجلس قسم الرياضيات اعتبارا من 30 /12/ 2020 و لمده عام .

 و قيام الدكتوره زينب حسن حامد علي السلامي الاستاذ المساعد بكليه البنات بأعمال رئيس مجلس قسم تكنولوجيا التعليم اعتبارا من 2/ 9 / 20 20 و لمده عام.
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