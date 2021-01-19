تحرير 80 محضرا ورفع 680 طن مخلفات بالجيزة بحملات مكبرة|شاهد

نفذت محافظة الجيزة حملة واسعة في مختلف الأحياء والمراكز، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني للعمل علي حل مشاكل المواطنين للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم .





في حى العجوزة تم تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظآ علي الصحة العامة للمواطنين وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٥٠ محضرا وغرامات فورية بمنطقتي أرض اللواء والعجوزة ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .





وفي حي الهرم رصف وتطوير شارع الشمس حيث تم إستغلاله كمحور مروري لإستيعاب حجم الحركة المرورية القادمة من الطريق الصحراوي وطريق الفيوم ومتجهًا لشارع الملك فيصل إلي أنه تم تدعيم الشارع بخدمات مرورية لتسير الحركة المرورية به وذلك لما يشهده من كثافات مرورية خاصة بعد أن تم غلق جزئي لشارع الأهرام اثناء تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع القومي لمترو الانفاق .





كما قام الحي بتمهيد قطعة ارض بمدخل مساكن الشباب بالرماية لنقل موقف الاتوبيس بالتجنيد وذلك إستكمالآ إلي أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير .





وفي حي العمرانية جاري تنفيذ أعمال تطوير ورصف شارع ترعه الزمر حيث جار العمل علي فرد الطبقة السطحية بداية من شارع سيدى عمار حتى قبل شارع السلام بمنطقة العمرانية الشرقية .





بالإضافة إلي تركيب بلدورات من شارع الشعب حتى شارع خاتم المرسلين إلي جانب صيانة وتركيب انترلوك ناصية نصرالدين مع ترعة الزمر .





وفي حي بولاق الدكرور تم شن حملة مكبرة على شارعي الشهيد أحمد حمدي متفرع من شارع العشرين ومشرفة والتي أسفرت عن ضبط عدد ١٢ توك توك وتروسيكل ورفع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بنهر الطريق بالإضافة إلي تنفيذ إزالة عدد " ٥ " غرف للبناؤها خارج خط التنظيم ، إلي جانب غلق عدد ٨ ورش ومركز بيجو سرفيس بشارع خليل أبو يوسف المساحة فيصل وناصية شارع استوديو التونة أمام مستشفى الجابرى .





وفي مركز ومدينة أوسيم تم رفع حوالي ٥٦٥ طنا من المخلفات الصلبة والقمامة علي مستوي الوحدات المحلية والقري.





وفي مدينة الحوامدية تم رفع كفاءة وبليط انترلوك بشارع بين المساكن نزله الكوبري بالمشاركة مع المجتمع المدني وذلك للارتقاء بالمناطق الغير مخططة والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.





وفي مركز ومدينة البدرشين تم رفع حوالي ١٢٠ طنا من مخلفات القمامة ودهان البلدورات بالإضافة إلي أنه تم فض سوق مزغونة تنفيذآ للإجراءات الإحترازية بمنع الأسواق للحد من تفشي فيروس كورونا.





وواصل المركز مجهوداته من خلال حملات لضبط غير الملتزمين بأرتداء الكمامة الواقية والتي أسفرت عن تحرير ١٢محضر وغرامات فورية وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .





وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم غلق وتشميع سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بقرية الحساسين لمخالفته القرارات الصادرة في هذا الشأن وفض سوق بني سلامة ، وتحرير عدد ١٨ مخالفة لعدم الإلتزام بأرتداء الكمامة.



