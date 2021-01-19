1 مارس.. الشحن الجوي بتجارية إسكندرية تخطر الشركات بإعادة فتح القيد في سلطة الطيران المدني

كشف محمد أحمد، رئيس لجنة الشحن الجوي بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن سلطة الطيران المدني في طريقها لفتح باب القيد للشركات الجديدة، من أول مارس 2021 ولمدة شهر فقط، مشيرا إلى أن الشعبة خاطبت جميع الشركات الأعضاء بالشعبة الراغبة في القيد بتجهيز الأوراق والمستندات اللازمة.
وقال رئيس لجنة الشحن الجوي، إن سلطات الطيران المدني حددت في الأوراق اللازم تقديمها للقيد سجل تجاري يوجد به نشاط الشحن الدولي برأس مال مصدر مليون جنيه فقط لا غير، وبطاقة ضريبية يوجد بها النشاط (شحن دولي، و2 متدربين عن الشركة حاصلين على شهادة دورة البضائع الأساسية والخطرة، مع آخر ميزانية عن العامين السابقين تحتوي على ربح)، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشركات الجديدة يتم عمل ميزانية افتتاحية عن آخر 6 أشهر بمكتب محاسبة معتمد.
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وأكد رئيس لجنه الشحن الجوي، ضرورة تواجد شهادات الاياتا والفياتا وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات إن وجدت، مع وجود سيرة ذاتية للشركة في هذا المجال، على أن يتم تقديم الملفات بخدمة عملاء سلطة الطيران المدني، ومن ناحية أخرى فقد توجه المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، بالشكر للمهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، على تجاوبه مع طلبات الشعبة لفتح باب القيد للشركات، الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا من أعضاء في ضوء ما تشهده البلاد من طفرة في الخدمات اللوجيستية.