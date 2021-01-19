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محافظات

برنامج لتأهيل الشباب بميناء دمياط للعمل بـ الموانئ البحرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:28 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلنت هيئة ميناء دمياط ، في بيان صادر عنها إنه في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على القيام بدور فعال في تنمية المجتمع فقد إشتركت الهيئة في برنامج تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط ( YEP MED ) والممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط التابعة للإتحاد الأوروبي ( ENI ) .

وأضاف البيان ،ان البرنامج يستهدف تقديم دورات تدريبية للشباب الدمياطي من الجنسين وذلك لبناء قدراتهم و تنمية مهاراتهم بما يؤهلهم للعمل في الموانئ البحرية مستقبلًا. 

وأوضح البيان ، ان هيئة ميناء دمياط ،تقوم حاليًا باتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في البرنامج بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. يمتد البرنامج لـ 30 شهر ويتضمن التدريب في 3 مجالات رئيسية وهي: التجارة الخارجية و التنمية المستدامة و لوجستيات الموانئ.

ونوة بيان هيئة ميناء دمياط ،بانه على الراغبين من الشباب في الحصول على  المزيد من المعلومات يتصفحون تلك الروابط الالكترونية:

http://www.enicbcmed.eu/projects/yep-med https://escolaeuropea.eu/projects/yep-med/ https://medports.org/.../mpa-joining-the-yep-med-project.../ https://www.facebook.com/YEP.dpa


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