برنامج لتأهيل الشباب بميناء دمياط للعمل بـ الموانئ البحرية





وأضاف البيان ،ان البرنامج يستهدف تقديم دورات تدريبية للشباب الدمياطي من الجنسين وذلك لبناء قدراتهم و تنمية مهاراتهم بما يؤهلهم للعمل في الموانئ البحرية مستقبلًا.





وأوضح البيان ، ان هيئة ميناء دمياط ،تقوم حاليًا باتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في البرنامج بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. يمتد البرنامج لـ 30 شهر ويتضمن التدريب في 3 مجالات رئيسية وهي: التجارة الخارجية و التنمية المستدامة و لوجستيات الموانئ.





ونوة بيان هيئة ميناء دمياط ،بانه على الراغبين من الشباب في الحصول على المزيد من المعلومات يتصفحون تلك الروابط الالكترونية:





http://www.enicbcmed.eu/projects/yep-med https://escolaeuropea.eu/projects/yep-med/ https://medports.org/.../mpa-joining-the-yep-med-project.../ https://www.facebook.com/YEP.dpa









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أعلنت هيئة ميناء دمياط ، في بيان صادر عنها إنه في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على القيام بدور فعال في تنمية المجتمع فقد إشتركت الهيئة في برنامج تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط ( YEP MED ) والممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط التابعة للإتحاد الأوروبي ( ENI ) .