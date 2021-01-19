شكرًا لمن شارك.. نقابة أطباء كفر الشيخ تشيد بلافتات الثناء بجهود الجيش الأبيض

سادت حالة من الفرحة والسعادة بين المواطنين في محافظة كفر الشيخ، لاسيما العاملين في القطاع الطبي، بسبب اللافتات النتشرة بشوارع المحافظة، التي تشيد بجهود الأطباء والتمريض في مواجهة جائحة كورونا.





ومن جانبها، تقدمت نقابة أطباء كفر الشيخ، بخالص الثناء والتقدير لمن شارك في هذا العمل العظيم، الذي يدل على وعي شعب محافظتنا بالدور الرائع التي تقوم بة الأطقم الطبية في هذة المحنة.





وقال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، إن نقابة الأطباء تطمئن أهالينا في المحافظة بأن الطواقم الطبية سوف تواصل بذل كل الجهد والعطاء دون كلل للدفاع عن أهالينا ضد هذا الوباء.





وتابع، "كما تهيب نقابة أطباء كفر الشيخ اهالينا بضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية من الجميع حتي نصل جميعا الي بر الأمان.. وقانا الله وإياكم وحفظ مصر واهلها من كل سوء".



