ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شكرًا لمن شارك.. نقابة أطباء كفر الشيخ تشيد بلافتات الثناء بجهود الجيش الأبيض

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
سادت حالة من الفرحة والسعادة بين المواطنين في محافظة كفر الشيخ، لاسيما العاملين في القطاع الطبي، بسبب اللافتات النتشرة بشوارع المحافظة، التي تشيد بجهود الأطباء والتمريض في مواجهة جائحة كورونا. 

ومن جانبها، تقدمت نقابة أطباء كفر الشيخ، بخالص الثناء والتقدير لمن شارك في هذا العمل العظيم، الذي يدل على وعي شعب محافظتنا بالدور الرائع التي تقوم بة الأطقم الطبية في هذة المحنة.

وقال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، إن نقابة الأطباء تطمئن أهالينا في المحافظة بأن الطواقم الطبية سوف تواصل بذل كل الجهد والعطاء دون كلل للدفاع عن أهالينا ضد هذا الوباء.

وتابع، "كما تهيب نقابة أطباء كفر الشيخ اهالينا بضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية من الجميع حتي نصل جميعا الي بر الأمان.. وقانا الله وإياكم وحفظ مصر واهلها من كل سوء".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد المهن الطبية يبدأ صرف معاشات نوفمبر للأعضاء والورثة

التحضير يجرى على قدم وساق.. ريهام سعيد تقدم مؤتمر «يوم الطبيب» لتكريم شهداء وأبطال الجيش الأبيض

بعد وفاة استشاري جراحة بـ كورونا.. نقيب أطباء كفر الشيخ يوجه رسالة مهمة للمحافظ

سيطرنا عليه خلال 30 دقيقة.. محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل حادث تسرب غاز الكلور

5 حالات متبقية .. محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل اختناق 55 مواطنا بغاز الكلور .. فيديو

محمد منير يغادر المستشفى إلى منزله.. بيان من نقابة المهن الموسيقية

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد أنغام.. تزوجت أحمد عز سرا.. وحملت لقب مطربة مصر الأولى

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

نداء عاجل من رئيس البرلمان العربي لوزراء الصحة العرب بشأن كورونا

خالد الغندور يلمح لمفاجأة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة الجونة

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

Advertisements

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلب بوليسي.. قصة موقف محرج تعرض له حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة