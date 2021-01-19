ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: قرار أمريكا بشأن حركة حسم يدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:04 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أعرب النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، عن تأييده لقرار وزارة  الخارجية الأمريكية بإدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية وهي التابعة لجماعة الإخوان ،مشيرا إلى أنها جماعات مسلحة تحمل راية العنف في سياستها وتحمل شعارات الإرهاب في العالم العربي وفي الخارج، فالجميع أصبح يدرك شر تلك الحركات والجماعات ورغبتها الواضحة في التخريب وإشاعة الفوضى.

وقال الديب في بيان له اليوم،إن قرار الخارجية الأمريكية يمثل خطوة جيدة، إذ يحاصر جماعة الإخوان الارهابية ويمثل صفعة قوية لها ، ويدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ويدعم رؤية الدولة المصرية التي اتخذتها تجاه تلك التنظيمات التي تدعو للتخريب وتسعى إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية .

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاعتراف بخطورة تلك المنظمات على العالم وأمنه واستقراره؛ بداية الطريق نحو مواجهة صحيحة تجاه هذه الحركات المسلحة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ، ملفتا إلى ضرورة تعميم الأمر على مختلف المنظمات الإرهابية في المنطقة وتضييق الخناق عليها  واتخاذ إجراءات عقابية تجاه الدول التي يثبت دعمها للإرهابيين والجماعات المسلحة. ، بالإضافة إلى أن عملية الإدراج تضمن لمصر  الشرعية الدولية في حربها ضد التنظيمات الإرهابية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضاحي خلفان: الإخوان تمردغت سمعتهم في الوحل وظهرت قذارتهم

الخارجية الأمريكية تقرر تعزيز العقوبات على حركة حسم الإرهابية وقادتها

خبير: قرار أمريكا إدراج حركة حسم كجماعة إرهابية يضع بايدن في أزمة

عربية النواب: وضع أمريكا حركة "حسم الإخوانية" بقوائم الإرهاب صفعة على وجه "الإرهابية"

مرصد الإفتاء: إدراج الخارجية الأمريكية حركة "حسم" ضمن الجماعات الإرهابية ضربة جديدة للإخوان

نائب بالشيوخ: إدراج أمريكا حركة حسم على قوائم الإرهاب صفعة قوية للإخوان

ترشيحاتنا

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

رتبت لجنازته من سريرها بالمستشفى.. مريضة كورونا تفارق الحياة بعد زوجها بأيام

قبل بيعه لـ المخابرات الروسية.. القبض على امرأة سرقت كمبيوتر من مكتب بيلوسي أثناء اقتحام الكونجرس

الوزراء يكشف حقيقة طرح أراضٍ من مستثمرين للمواطنين بالمليون ونصف فدان

أعراض سرطان الدم اللوكيميا أحذري أن تتجاهليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور كاتي بيري بوزن زائد بعد فترة من ولادتها .. صور

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد