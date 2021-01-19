ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:13 م
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
Advertisements
هاجر رزق
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 19-1-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.

ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.7جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 1.75جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

اقرأ أيضا:

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.25جنيهات للكيلو، والرومي بـ 3.25 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 3 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 15 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 3.5 جنيه، والبلدي بـ 3 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ25 جنيهًا، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.

وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4.5 جنيه، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استقرار الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15-12-2020

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 21-12-2020

انخفاض في الأسعار والطماطم تسجل 4.8 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 22-12-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 28-12-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبو اليوم الثلاثاء 29-12-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الإثنين 4-1-2021

ترشيحاتنا

بسبب مرض وراثي نادر .. فوتوسيشن لطفلة ووالدتها بشعر أبيض وأسود

بعد فشل صفقة مصطفى محمد.. سانت إيتيان ينافس نيس وبارما لضم مهاجم برشلونة

الأهلي يترقب.. موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

غدر به صديقه.. كشف لغز العثور على جثة شاب محروقا بزراعات بني سويف

استعرضا مجمل العلاقات الثنائية.. السيسي يلتقي رئيس وزراء المملكة الأردنية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور كاتي بيري بوزن زائد بعد فترة من ولادتها .. صور

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد