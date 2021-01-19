تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات الثلاثاء

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 19-1-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.





ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.7جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 1.75جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.





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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.25جنيهات للكيلو، والرومي بـ 3.25 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 3 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 15 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.





وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 3.5 جنيه، والبلدي بـ 3 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ25 جنيهًا، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.



