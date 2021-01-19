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رياضة

بسبب عمى الألوان.. مئات الشكاوى من قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:20 م
ليفربول ضد مانشستر
ليفربول ضد مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
تسببت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي، في قمة الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أزمة غريبة لدى بعض المشجعين.

ونقلًا عن "رويترز"، قالت كاثرين ألباني وارد، الرئيسة التنفيذية لجمعية التوعية بعمى الألوان، إن مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي تسببت في مئات الشكاوى من مشجعين يعانون من عمى الألوان بسبب وجود صعوبات في التفرقة بين قميصي الناديين.

واعتاد يونايتد، أن يرتدي خارج أرضه قميصًا باللونين الأبيض والأسود، لكنه استبدله بقميص داكن أمام ليفربول الذي ارتدى قميصه الأحمر التقليدي في أنفيلد.

وقالت ألباني وارد لشبكة "إي إس بي إن": "هذا يحدث طوال الوقت. سبق أن حدثت الواقعة في مباراة ساوثهامبتون مع شيفيلد يونايتد والآن في ليفربول مع مانشستر يونايتد".

وتابعت "لكن مباراة الأحد أسفرت عن أكبر عدد من الشكاوى على الإطلاق. استقبلنا المئات وقضينا طوال الصباح في محاولة لتجميعها كلها".

وأضافت "هذه مشكلة شائعة حقًا، وهي تمثل مشكلة كبيرة بسبب عدد الأشخاص المتضررين، إذ تؤثر على 1 من بين كل 12 شخصًا".

وفي 2015، تعهدت رابطة دوري كرة القدم الأمريكية بالأخذ في الاعتبار عمى ألوان بعض المشجعين عند بث مباريات تلفزيونية بعدما تلقت العديد من الشكاوى.

وترغب ألباني وارد أن يحدث أمر مشابه في كرة القدم الإنجليزية.
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