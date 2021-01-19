ملك إسبانيا ينظم حفل استقبال للوزراء المشاركين فى المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بمدريد

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في قصر الباردو لوزراء السياحة ورؤساء الوفود المشاركة في فعاليات الدورة رقم ١١٣ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد.





وخلال الحفل قام ملك اسبانيا بإلقاء كلمة رحب خلالها بالحضور، وتحدث عن أهمية صناعة السياحة عالميا ولا سيما في ظل ما يمثله القطاع السياحي من أهمية كبيرة لإتاحة فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل، كما أنه يساهم في التقارب بين شعوب العالم.





كما ألقى كل من وزيرة السياحة الإسبانية، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كلمات خلال حفل الاستقبال.





وحرص ملك اسبانيا عقب حفل الاستقبال على تبادل الحديث مع الوزراء المشاركين، وقاموا بالتقاط صور تذكارية جماعية بهذه المناسبة.





جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني شارك أمس في اجتماع لجنة الأزمات بمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد، والذي انعقدت على هامش فعاليات الدورة رقم ١١٣ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.



