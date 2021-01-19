في عيد ميلادها الـ 48.. أجرأ فساتين أنغام تبرز أنوثتها

يحل اليوم 19 يناير، عيد ميلاده الفنانة أنغام، الـ ٤٨؛ التي حققت العديد من النجاحات في عالم الغناء والتمثيل أيضا.

وتتميز الفنانة انغام ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تفضل ارتداء الفساتين المطرزة الأنيقة الجريئة التى تظهر بها فى اغلب حفلاتها.

ويتميز استايل الفنانة انغام بالفساتين المجسمة التى تبرز أنوثتها وجمالها وتكشف عن رشاقتها و قوامها المثالى من خلال اطلالتها الأنيقة.

وتعتمد على وضع المكياج الثقيل ومكياج العيون الكحل الاسود والايشادو الغامق ووضع احمر الشفاه الداكن.

وتزوجت أنغام 4 مرات، الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت منه ابنها "عمر"، ثم تزوجت في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي وأنجبت منه طفلها الثاني عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات