الرقابة على الصادرات: الصناعة متماسكة فى ظل جائحة كورونا.. فيديو

قال اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن المجلس التصديرى فى قطاع مواد البناء كان اكبر القطاعات التى حازت على النصيب الأكبر فى التصدير يليها المواد الكيماوية والاسمدة ومن ثم المواد الغذائية والحاصلات الزراعية، لافتًا إلى أن معظم القطاعات الصناعية والغذائية والسلع الغذائية أدت إلى نمو وتحقيق الزيادة فى الصادرات.





وأضاف جابر فى مداخلة هاتفية على فضائية " دى ام سي"، أن ما تحقق خلال العام 2020 يعد انجاز فى مجال الصناعة، حيث ان الصناعة متماسكة فى ظل جائحة كورونا، وما يحدث فى العالم كله، مشيرًا إلى أن ترشيد الاستهلاك وتعميق التصنيع المحلى أثر على انتقال البضائع ومستلزمات الانتاج مما ادى واثر على الصناعات المحلية.





كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت نجاح جهود الوزارة في خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38 مليارا و291 مليون دولار، مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، مشيرةً إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الإيجابية التي تحققت في مؤشرات اداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي والتي بلغ إجماليها 88 مليارا و882 مليون دولار.





وقالت الوزيرة، في بيان صحفي: إن الصادرات المصرية شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليارا و295 مليون دولار مقابل 25 مليارا و637 مليون دولار خلال عام 2019، في حين شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليارا و587 مليون دولار مقابل 71 مليارا و862 مليون دولار خلال عام 2019.







