ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرقابة على الصادرات: الصناعة متماسكة فى ظل جائحة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:54 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن المجلس التصديرى فى قطاع مواد البناء كان اكبر القطاعات التى حازت على النصيب الأكبر فى التصدير يليها المواد الكيماوية والاسمدة ومن ثم المواد الغذائية والحاصلات الزراعية، لافتًا إلى أن معظم القطاعات الصناعية والغذائية والسلع الغذائية أدت إلى نمو وتحقيق الزيادة فى الصادرات.

وأضاف جابر فى مداخلة هاتفية على فضائية " دى ام سي"، أن ما تحقق خلال العام 2020 يعد انجاز فى مجال الصناعة، حيث ان الصناعة متماسكة فى ظل جائحة كورونا، وما يحدث فى العالم كله، مشيرًا إلى أن ترشيد الاستهلاك وتعميق التصنيع المحلى أثر على انتقال البضائع ومستلزمات الانتاج مما ادى واثر على الصناعات المحلية.

كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة،  أعلنت نجاح جهود الوزارة في خفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38 مليارا و291 مليون دولار، مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، مشيرةً إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة للمعدلات الإيجابية التي تحققت في مؤشرات اداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي والتي بلغ إجماليها 88 مليارا و882 مليون دولار.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي: إن الصادرات المصرية شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليارا و295 مليون دولار مقابل 25 مليارا و637 مليون دولار خلال عام 2019، في حين شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليارا و587 مليون دولار مقابل 71 مليارا و862 مليون دولار خلال عام 2019.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصادرات المصرية تتباين في أول 9 أشهر من 2020.. مواد البناء ترتفع بنسبة 34% والملابس تتراجع.. والأغذية تتجاوز أزمة كورونا

"الصادرات والواردات": 20.597 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال 10 شهور

4.1 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الكيماوية خلال 10 شهور

الصادرات تتخطى 25 مليار دولار.. وزيرة الصناعة: 17% انخفاضا في عجز الميزان التجارى

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال 2020.. وزيرة الصناعة: 17% انخفاضا في عجز الميزان التجاري و12% تراجعا في الواردات.. والصادرات تتخطى 25 مليار دولار

ترشيحاتنا

هل غسل الرقبة من فرائض الوضوء؟ .. الإفتاء تجيب

حرمان دولة عربية من حق التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون متراكمة

وفاة صهر عضو مجلس إدارة الأهلي متأثرا بفيروس كورونا

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

البرلمان يتدخل لإعادة المستبعدين من بطاقات التموين وزيادة حصة الفرد من الخبز

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

Advertisements

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلب بوليسي.. قصة موقف محرج تعرض له حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة