وكيل مشروعات النواب: بيان رئيس الوزراء يرتقي لبناء مصر الحديثة

أكدت النائبة هالة أبو السعد ، وكيل أول لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، أن بيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أمام النواب الذي عقد خلال اليومين الماضيين ، يرتقي لمستوى بناء مصر الحديثة التي نحلم بها.





وقالت أبو السعد، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط/اليوم الثلاثاء/، إن رئيس الوزراء وضعنا في لب تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 2020)، مشددة على أن الحكومة الحالية من أفضل الحكومات التي جاءت في تاريخ مصر الحديث، مضيفة أنه رغم المجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة الحالية إلا أن المواطن قد لا يشعر بما تقوم به نتيجة أن هناك قطارا أخر أسرع من قطار التنمية والتطوير وهو قطار الزيادة السكانية.





وأوضحت أن ما لم يذكره رئيس الوزراء خلال بيانه هو خطة الحكومة للعمل مع قطار الزيادة السكانية، مشددة على ضرورة أن يكون لدى الحكومة استراتيجية واضحة وجديدة للتعامل مع هذه المشكلة الكبيرة التي تقضي على كل ما نقوم به من تطوير وتنمية، لافتا إلى أن الحكومة لم تقدم برنامجا واضحا لهذه المشكلة ولا بد من التعاون والتنسيق سويا سواء مع المجلس أو الحكومة أو مؤسسات الدولة لأننا أمام مشكلة هي أم وصلب المشاكل التي نعيش فيها حاليا.





وأشارت إلى أن رئيس الوزراء وعد بمجموعة من المشروعات خلال المرحلة المقبلة وهي 3 سنوات وسنكون مع الحكومة خطوة بخطوة لمتابعة التنفيذ، مؤكدا أنها تشعر بالتفاؤل إزاء هذا البيان ولكننا نحتاج إلى المزيد من العمل والمشروعات، مشيدة بتأكيد رئيس الوزراء على أنه يتبني شعار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أن ما تم إنجازه هو نقطة في بحر بالنسبة لما نطمح إليه ونعمل عليه أيضا، مؤكدة أن الرئيس السيسي جعلنا نشعر ومنذ بداية حكمه أننا في دولة تسعى دائما إلى الأفضل وهذا هو شعارنا أمام أبناء الوطن.





وكشفت عن أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها أجندة تشريعية واعدة تتركز في كيفية دفع المشروعات إلى الأمام وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، منوهة بأن اللجنة تتمتع بالشباب ولديهم رؤية تشير إلى التفاؤل والحماس وسنعمل سويا ومن خلال خبراتنا البرلمانية على وضع رؤية تشريعية تساهم في نجاح المشروعات.





وتابعت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري وكذلك "طوق نجاة" لتوفير فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة، مؤكدة أن اللجنة في تواصل مستمر مع الحكومة ومؤسسات الدولة من أجل وضع استراتيجية واضحة من أجل المساهمة في إنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، مشيدة بمبادرة "تحويل السيارات إلى الغاز و استبدال السيارات القديمة بالحديثة" تحت رعاية الرئيس السيسي، مؤكدة أن مصر تحارب في كل الاتجاهات بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي الذي يجدد آمال المواطنين دائما وأبدا بمبادرته ومشروعاته العملاقة.





ونوهت إلى أن وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع لا تدخر جهدا في سبيل توفير الفرص من أجل الارتقاء بالوطن والمواطنين ، مؤكدة أن الوزيرة ترفع دائما وابدا شعار العمل الميداني وهذا ما جعلنا دائما نتابع مشروعاتها ونعمل معا من أجل إنجاحها، متابعة : "أرى أن مصر حاليا تسير في الاتجاه الصحيح وتعمل من أجل البناء بفضل قيادتها"، منوهة بأن مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد سيسعى من أجل دعم المشروعات والإيجابيات وسيصحح مسار الأخطاء التي قد ترتكب من شخص غير مسئول من أجل استمرار نجاحات الدولة المصرية في البناء والرقي.





وألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بيان أمام الجلسة عن تنفيذ برنامج الحكومة، والذي سبق وحازت به على ثقة البرلمان السابق، واستعرض مدبولى إنجازات الحكومة خلال العامين الماضين، مضيفا أن العام الماضى كان من أصعب الأعوام التي مرت على تاريخ البشرى حيث ظهرت جائحة كورونا.



