بمكونات من مطبخك.. سلطة سحرية لإنقاص الوزن

يعتبر الأناناس من أكثر الفواكه صحة في العالم، فهو غني بفيتامين ج والمغنيسيوم، يمكن إضافة هذه الفاكهة الصحية إلى الكثير من الأطباق لإضافة مذاق رائع.





يستخدم الأناناس في عمل الحلويات، ولكن اليوم يعد استخدام هذه الفاكهة في السلطة أفضل طريقة للاستمتاع بها.





- وصفة سلطة

الخيار والأناناس هي علاج سهل وحيوي، فتحتوي وصفة السلطة النباتية هذه أيضًا على عدد قليل من الخضار والتوابل وهذا هو السبب في أنها أسهل اختيار للتحضير في وقت أقل.





من ناحية أخرى، تعد هذه الوصفة علاجًا صحيًا إذا كنت تتبع برنامجًا لفقدان الوزن، يساعد الأناناس على حرق الدهون، حيث إن محتواه المائي الزائد يساعد في الحفاظ على بطنك ممتلئًا.

كيفية تحضير سلطة الخيار والأناناس

المكونات

1- أناناس شرائح

2- خيار مقشر ومقطع

3- طماطم مقطعة

4- أوراق كزبرة مفرومة





ولتتبيلة السلطة

1- عصير الليمون

2- ملح وفلفل

3- معلقة صغيرة عسل





يضاف عصير الليمون والملح والفلفل والعسل في وعاء دائري، وتخلط هذه المكونات جيدًا لعمل عجينة رقيقة، في وعاء آخر نضيف الخيار المفروم وشرائح الأناناس والطماطم وأوراق الكزبرة المفرومة، أضيفي صلصة السلطة إلى المكونات الموجودة في الوعاء، بلطف قومي بعمل مزيج، عند الانتهاء احفظي سلطة الخيار والأناناس اللذيذة في الثلاجة لمدة 10 دقائق وقدميها باردة.

نصيحة إذا كان هناك أي ماء زائد في سلطة الخيار والأناناس، فلا تتخلص منه، حركه جيدًا قبل أن تستمتع بهذه الوجبة.