بروتوكول تعاون بين الريف المصري والبحوث الزراعية.. القصير: المشروعات القومية تسهم في زيادة المزروعات وإنتاج محاصيل استراتيجية.. وتوفير شتلات الزيتون وسلالات الأغنام

وزير الزراعة:

الوزارة تضع كل امكانياتها في خدمة المشروعات القومية

المشروعات القومية تسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية وإنتاج محاصيل استيراتيجية

البحوث الزراعية :

توفير سلالات الماعز والاغنام المحصنة بيطريًا والمناسبة للمناطق المختلفة بأسعار تنافسية









شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، وشركة الريف المصري، بشأن توفير الدعم الفني لمنتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان.





وقع البروتوكول الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد .





وعقب التوقيع قال وزير الزراعة ان البروتوكول ياتي في اطار دور الوزارة بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي والبحثي لكل المشروعات المرتبطة بالزراعة وخاصة القومية التي تلقى اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها

مشروع المليون ونصف المليون فدان .









حيث تقدم الوزارة الدعم سواء في مجال حصر وتصنيف الأراضي الصالحة للزراعة والتراكيب المحصولية أو تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتقديم الدعم أيضا للشباب وللمستثمرين الذين حصلوا على أراضي في المشروع لأننا نستهدف نمو قطاع الزراعة خاصة في ظل جائحة كورونا حيث حقق معدل نمو إيجابي يصل إلى 4% في ظل هذه الظروف .





واضاف القصير ان المشروعات القومية تسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية وإنتاج محاصيل استيراتيجية تقلل من الفجوة الغذائية والاستيراد وخلق مجتمعات عمرانية زراعية جديدة وتوفير فرص عمل وتحقيق التوازن في الأسعار لذلك فإنه واجب وزارة الزراعة تقديم الدعم لكل هذه الاستثمارات التي تلقى اهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس الوزراء.









واكد القصير ان هذا البروتوكول يأتي استكمالا للاتفاق الذي وقعته الوزارة مع شركة الريف المصري والبنك الزراعي لتقديم التمويل للمستفيدين من مشروع المليون ونصف المليون فدان من أجل الإسراع بمعدلات التنمية لأن الهدف الإنتاج وليس الحصول على الارض فقط وقال إن وزارة الزراعة تضع كل امكانياتها في خدمة عملاء الشركة والشباب والمستثمرين والقطاع الخاص





ومن جهته أشاد اللواء عمرو عبدالوهاب ، بالدعم الذي يقدمه وزير الزراعة للشركة وكل قطاعات الوزارة وعلمائها وتعاونهم من أجل نجاح مشروع المليون ونصف المليون فدان وأكد على رغبة الريف المصري في تنمية القدرات الفنية للمستفيدين بالمشروع، خاصة في مناطق: المغرة بمطروح وغرب غرب المنيا بمحافظة المنيا والغرافة بالوادى، لافتًا الى ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية، تمتلك الإمكانيات والخبرات والكوادر الفنية المدربة التي لديها القدرة على رفع مهارات المنتفعين بالمشروع.





وأشار الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ان المركز سيقدم الدعم الفني للمنتفعين وتوعيتهم بأفضل الوسائل العلمية للزراعة على المياه الجوفية لرفع إنتاجية كل من: الأشجار البستانية: أشجار فاكهة، محاصيل الخضر المكشوفة والمحمية، النباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن المحاصيل الحقلية والمحاصيل السكرية والمحاصيل الزيتية، كذلك مجالات الإنتاج الحيواني والثروة السمكية.





ووفقًا للبروتوكول يقدم مركز البحوث الزراعية المساعدة في توفير شتلات الزيتون للمستفيدين بالأصناف المناسبة للمناطق المختلفة والاشراف على انشاء مزرعة أمهات بقطعة ارض يحددها الريف المصري بمساحة مناسبة، فضلًا عن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التوصية بأفضل الأصناف المناسبة للمناطق المختلفة وفحص الفسائل لدى المستفيدين للتأكد من خلوها من سوسة النخيل والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.







