ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كارثة فى سوهاج.. دون تباعد أو كمامات.. توافد عشرات المواطنين على حديقة عامة.. صور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:10 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
شهدت محافظة سوهاج اليوم إزدحامًا شديدًا دون الإلتزام بالإجراءات اللازمة لتلاشي عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث تجلس عشرات السيدات والرجال بالحديقة الدائرية التي تقع أمام السوق الشرقي شرق المحافظة.

كما كان يجلس بعض الشباب مِن مَن يفرشون لبيع السلع التي يسترزقون من خلالها ويحصلون على لقمة عيشهم، ليتناولون وجبة غداءهم دون الخشية من الإصابة بعدوى الفيروس الذي انتشر في أنحاء البلاد منذ بداية عام ٢٠٢٠م.


يتماشى الأطفال مترجلين بين هُن وهؤلاء دون ارتداء الكمامات أو الحفاظ على التباعد الجسدي، أهالي سوهاج البسطاء من الطبقة الوسطى والدنيا يحتاجون إلى توعية ببرامج خاصة كي يعلمون كيف يحافظون على أنفسهم وذويهم وأسرهم.
كارثة فى سوهاج.. دون تباعد أو كمامات.. توافد عشرات المواطنين على حديقة عامة.. صور
كارثة فى سوهاج.. دون تباعد أو كمامات.. توافد عشرات المواطنين على حديقة عامة.. صور
كارثة فى سوهاج.. دون تباعد أو كمامات.. توافد عشرات المواطنين على حديقة عامة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن حي شرق سوهاج مساء اليوم.. تعرف على التفاصيل

بسبب كورونا .. زحام أمام مستشفى أخميم المركزي بسوهاج .. صور

الدين والطبل ومد اليد للناس.. المتسولون يبتكرون حيلا جديدة لكسب عاطفة المواطنين في سوهاج

مقبرة للأطفال.. أهالي الصلعا بسوهاج يروون مأساتهم مع حفر الصرف: أولادنا مهددون بالموت يوميا

توارثتها عن والدتها.. قصة سيدة ثلاثينية تبيع المواد الغذائية بشوارع سوهاج

دون تباعد أو كمامات.. أهالي سوهاج يقيمون حفلات الخطوبة أمام منازلهم.. شاهد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لـ الأردن

خبر غير سار للأهلاوية.. وليد سليمان يغيب عن كأس العالم للأندية

رقم قياسي جديد.. إسرائيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

في اليوم الأول لرئاسته.. بايدن يخطط للإعلان عن قانون جديد للحصول على الجنسية الأمريكية

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

Advertisements

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلب بوليسي.. قصة موقف محرج تعرض له حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة