كارثة فى سوهاج.. دون تباعد أو كمامات.. توافد عشرات المواطنين على حديقة عامة.. صور

شهدت محافظة سوهاج اليوم إزدحامًا شديدًا دون الإلتزام بالإجراءات اللازمة لتلاشي عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث تجلس عشرات السيدات والرجال بالحديقة الدائرية التي تقع أمام السوق الشرقي شرق المحافظة.





كما كان يجلس بعض الشباب مِن مَن يفرشون لبيع السلع التي يسترزقون من خلالها ويحصلون على لقمة عيشهم، ليتناولون وجبة غداءهم دون الخشية من الإصابة بعدوى الفيروس الذي انتشر في أنحاء البلاد منذ بداية عام ٢٠٢٠م.







