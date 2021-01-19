ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على مفهوم تطوير رأس المال البشري وعلاقته بالسعادة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:40 م
سوسن الشلاح، دكتور
سوسن الشلاح، دكتور محاضر في علوم تطوير رأس المال البشري
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة سوسن الشلاح، دكتور محاضر في علوم تطوير رأس المال البشري، إن مفهوم راس المال البشري اول من خرج به هو عالم اقتصاد في جامعة هارفارد في الستينيات.

 لفتت الي ان تطوير رأس المال البشري عبارة عن مجموع المهارات والخبرات والمعارف التي يكتسبها الإنسان خلال فترة حياته، من خلال التعليم والصحة وجودة الحياة، ومؤخرا أطلق البنك الدولي مشروع اسمه "تطوير الرأس المال البشري"، وذلك لأنه أدرك ان اقتصاد الدول لا يقوم على الثروات الداخلية والطبيعية فقط ولكن ايضا الثروات تكمن في الفرد ممن يقوم بالاختراعات وتصنيع الأشياء المختلفة وغيرها.

وتابعت الدكتورة سوسن الشلاح، خلال حوارها في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أفلاطون عرف السعادة في كلمتين هما الشجاعة والحكمة، الشجاعة ان يكون لدى الفرد القوة على اتخاذ اي قرار مهما كان صعبا او يجعلنا نواجه تحديات مختلفة، والحكمة في ان يكون مدروسا عقليا، بينما أرسطو عرف السعادة في انها هبة الهية، الله يعطيها للناس التي تفهم ما بداخلها ومتصالحة مع النفس.

واوضحت ان في كثير من الأوقات ترتبط السعادة بالصحة والمال والرزق او الصحة العقلية والنفسية والإنجازات بشكل عام، الي جانب ان علم النفس عرف السعادة على انها مجموع المشاعر الوجدانية، التي يترجمها العقل على انها السعادة.

واضافت ان يكون للانسان وظيفة او مهنة ما هي احدى مكونات السعادة وليست كل السعادة، وكشفت على كيفية التعامل مع الظروف الحالية التي سببتها تفشي جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على سعادة الكثيرين، منوهة اننا يجب علينا ان نؤمن بأن الرزق بأمر من الله ومن عنده، ولكن يجب السعي اليه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هالة السعيد: الاستثمار في رأس المال البشري يتصدر أولويات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

منى زيدو تكتب: المرأة والأنانية

دعاء لسعادة القلب .. واظب عليه وقت الضيق

صناعة القرار فى الأزمنة الحرجة: الأبوة التحررية

هشام علي يكتب: البحث عن السعادة

ترشيحاتنا

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لـ الأردن

بملابس محتشمة.. رانيا يوسف تبهر متابعيها من أحدث ظهور

بفستان أسود قصير .. عبير صبرى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

خبر غير سار للأهلاوية.. وليد سليمان يغيب عن كأس العالم للأندية

Advertisements

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلب بوليسي.. قصة موقف محرج تعرض له حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة