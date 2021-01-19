تعرف على مفهوم تطوير رأس المال البشري وعلاقته بالسعادة

قالت الدكتورة سوسن الشلاح، دكتور محاضر في علوم تطوير رأس المال البشري، إن مفهوم راس المال البشري اول من خرج به هو عالم اقتصاد في جامعة هارفارد في الستينيات.





لفتت الي ان تطوير رأس المال البشري عبارة عن مجموع المهارات والخبرات والمعارف التي يكتسبها الإنسان خلال فترة حياته، من خلال التعليم والصحة وجودة الحياة، ومؤخرا أطلق البنك الدولي مشروع اسمه "تطوير الرأس المال البشري"، وذلك لأنه أدرك ان اقتصاد الدول لا يقوم على الثروات الداخلية والطبيعية فقط ولكن ايضا الثروات تكمن في الفرد ممن يقوم بالاختراعات وتصنيع الأشياء المختلفة وغيرها.





وتابعت الدكتورة سوسن الشلاح، خلال حوارها في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أفلاطون عرف السعادة في كلمتين هما الشجاعة والحكمة، الشجاعة ان يكون لدى الفرد القوة على اتخاذ اي قرار مهما كان صعبا او يجعلنا نواجه تحديات مختلفة، والحكمة في ان يكون مدروسا عقليا، بينما أرسطو عرف السعادة في انها هبة الهية، الله يعطيها للناس التي تفهم ما بداخلها ومتصالحة مع النفس.





واوضحت ان في كثير من الأوقات ترتبط السعادة بالصحة والمال والرزق او الصحة العقلية والنفسية والإنجازات بشكل عام، الي جانب ان علم النفس عرف السعادة على انها مجموع المشاعر الوجدانية، التي يترجمها العقل على انها السعادة.





واضافت ان يكون للانسان وظيفة او مهنة ما هي احدى مكونات السعادة وليست كل السعادة، وكشفت على كيفية التعامل مع الظروف الحالية التي سببتها تفشي جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على سعادة الكثيرين، منوهة اننا يجب علينا ان نؤمن بأن الرزق بأمر من الله ومن عنده، ولكن يجب السعي اليه.



